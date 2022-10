Vydesená Soňa Norisová: Mamografia odhalila nález, dva týždne som žila v strachu

Slovenská herečka Soňa Norisová (49) priznala zdravotné problémy. Mamografia odhalila to, čo by vydesilo každú ženu.

Zdravotné problémy sa nevyhli ani jej! Norisová priznala, že vyšetrenie u lekára neprebehlo úplne hladko. "Počas mamografického vyšetrenia som mala nález a musela som podstúpiť biopsiu," priznala herečka pre české Aha!, "našťastie to dopadlo dobre, ale dva týždne som žila v strachu."

Čo mohlo byť na vine herečka neprezradila, no priznala, že niekedy to s prácou preháňa. "Napriek mojej osobnej sile je toho niekedy na mňa veľa. Som potom ochotná prikývnuť aj za ceny únavy. Vtedy prichádzajú tie momenty, keď si hovorím, na čo je to, čo robím, dobré?" rozmýšľa nahlas Norisová.

Soňa Norisová je na Slovensku známa vďaka stvárneniu postáv v obľúbených filmoch a televíznych seriáloch. Herečka sa však dostala i do povedomia českého publika, keď strávila rolu Terezy v českej hudobnej komédií Rebelové.