Nemec obhajuje Matovičove poukazy: Sú dôležitým krokom pre financovanie športových klubov

Päťdesiateurové poukazy na krúžky pre deti sú dôležitý krok k zlepšeniu financovania športových klubov a zväzov. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Nemec (OĽANO). Kluby tak podľa neho budú mať financie na zabezpečenie lepších služieb pre deti. SaS podotkla, že poukazy by boli efektívnejšie aj so zvyšovaním platov učiteľov.

"Kluby doteraz boli financované len zo zväzov cez štátny rozpočet, cez zväzy riadené podľa zákona o športe. Týchto 50 eur, ktoré donesú rodičia detí, sú veľmi dôležité. Kluby tak budú mať aj financie navyše," uviedol Nemec s tým, že budú môcť dokúpiť pomôcky, zabezpečiť fyzioterapeutov a zlepšiť celkovú kvalitu služieb. Poznamenal, že na Slovensku nie sú podmienky pre šport adekvátne 21. storočiu a treba to zlepšiť.

Priznal, že v súvislosti s návrhom z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) bude potrebná aj dôsledná kontrola systému. Vidí však viacero pozitív. Financovanie klubov podľa Nemca pomôže aj samosprávam, ktoré si budú vedieť lepšie konsolidovať rozpočty. Mrzí ho, že SaS nezdieľa pozitívny postoj k navrhovanému opatreniu, hoci sama voľnočasové poukazy mala v programe.

Trénerka Zuzana Žáková z Oddielu synchronizovaného plávania telovýchovnej jednoty Slávia Slovenskej technickej univerzity Bratislava uviedla, že by takúto podporu pre kluby uvítala. Zvýšila by sa podľa nej aj športová gramotnosť, keďže rodičia by mali finančnú podporu na to, aby sa ich deti mohli venovať viacerým športom. Pripomenula, že aj športových klubov sa dotkne zvýšenie cien energií a ak nedostanú podporu, budú musieť zvyšovať členské.

SaS reagovala, že voľnočasové poukazy môžu byť funkčnejšie spolu s rastom platov učiteľov. Pripomenula, že sama chcela poukazy presadiť ako komplexný nástroj na financovanie detského športu a kultúry. V tejto súvislosti podľa jej slov absolvovali viacero stretnutí a diskusií, no ani rezort školstva nechcel "dať von niečo, čo by nefungovalo alebo by to poškodilo športové kluby, samosprávy alebo deti".

SaS apeluje na lepšiu prípravu zákona a vie si opatrenie predstaviť inak. Skonštatovala, že mestá a obce dávajú na voľný čas detí financie vo výške 147 miliónov eur. Pri financovaní poukazov pre deti od osem do 18 rokov by sa využilo zhruba 330 miliónov eur a ostalo by tak 99 miliónov eur na platy učiteľom. Zároveň strana očakáva, že ministerstvo financií nájde ďalších 100 miliónov eur na platy učiteľov. Upozorňuje, že Matovičov návrh by mohol učiteľom umožniť lepší zárobok doučovaním poobede a nemali by motiváciu doobeda vyučovať v škole.