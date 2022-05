Veľmi rýchlo by stiahli chvost: Matovič si nedá pokoj, takto sa naváža do sulíkovcov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by sa sama vylúčila z koalície, keby koaličná zmluva nebola pre ňu záväzná. Uviedol to minister financií Igor Matovič (OĽaNO),

Matovič reagoval na tvrdenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o nezáväznosti koaličnej dohody pre SaS v prípade, že by ostatné vládne strany nerešpektovali jej veto pri zavedení mimoriadnej dane pre spoločnosť Slovnaft.

„Oni by sa týmto vylúčili z koalície. To je tak. Poviete, že odteraz nie som tvoj manžel, ale budem bývať v tvojom dome. To je také zvláštne,“ mienil Matovič.

Podľa neho by SaS z koalície neposlali preč. „Osobne si myslím, že by nezvládli pred verejnosťou takú trucovitú, pomstychtivú pozíciu,“ doplnil s tým, že sa mu páčila „takáto skúška“. „Myslím si, že veľmi rýchlo by stiahli chvost a takéto vyhrážky by neaplikovali,“ uzavrel.