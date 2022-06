Na riadenie dronu bude potrebný „vodičák“. Dôvodom je bezpečnosť

Vojna na Ukrajine mení aj náš pohľad na využívanie a prevádzkovanie dronov.

Kým doteraz väčšina z nás drony vnímala najmä ako moderné hobby hračky, odteraz ich nevyhnutne musíme vnímať aj ako potenciálne veľké bezpečnostné riziko. Na druhej strane sme svedkami obdobia prudkého rozmachu využitia dronov na komerčné účely. Je teda jasné, že je potrebné tejto téme venovať obzvlášť veľkú pozornosť a drony bezpečne a zmysluplne začleňovať do vzdušného priestoru. Viac už nám o tejto zaujímavej téme povie riaditeľ Letových prevádzkových služieb SR, Martin Kabát.

Väčšina z nás pozná malé drony, ktoré sa dajú bežne kúpiť v e-shopoch za pár stoviek eur. V čom môžu byť takéto drony nebezpečné?

Malé hobby drony s kamerou, ktoré používame napríklad na nakrúcanie rodinnej oslavy ,vo všeobecnosti nie sú až tak nebezpečné. Avšak jedným dychom dodávam, že ani malé drony nesmieme podceňovať. V podstate každý kvalitnejší, bežne dostupný dron dokáže vyletieť do výšky niekoľko sto metrov a zaletieť aj niekoľko kilometrov od pilota. Predstavte si, že sa takýto dron dostane do bezprostrednej blízkosti priestoru letiska alebo až priamo nad letisko. Tu už vzniká potenciálne veľké riziko, ktoré v najhoršom prípade môže dospieť až k zrážke s lietadlom, ktoré pristáva alebo odlieta. Ďalším príkladom je potenciálna kolízia so záchranárskym vrtuľníkom počas zákroku. Takéto situácie sú veľmi rizikové a môžu skončiť katastrofou.

Nemajú drony zakázané lietať na letiskách?

Majú, ale v aktuálnych podmienkach je to veľmi ťažké, prakticky až nemožné odkontrolovať. Na internete sú dostupné videá amatérskych dronistov, ktorí s dronom prileteli do tesnej blízkosti veľkého dopravného lietadla a nakrúcali si vzletový či pristávací manéver. Stačilo málo a takéto nezodpovedné správanie mohlo mať pre lietadlo s cca 200 ľuďmi na palube fatálny následok. Toto sa v budúcnosti jednoducho nemôže stávať.

Ako sa tomu dá zabrániť?

Odpoveď na túto otázku je komplexná. Za jeden z hlavných pilierov považujeme jasne stanovené pravidlá pre prevádzku dronov. Vzhľadom na širokú vekovú škálu pilotov dronov je potrebné tieto pravidlá propagovať prostredníctvom vhodnej komunikačnej kampane, to znamená takej, ktorá zabezpečí, že sa informácia o týchto pravidlách dostane ku každému pilotovi dronu. Ďalším nosným pilierom je zavedenie systémov na autorizáciu a „monitorovanie“, ako aj koordináciu prevádzky dronov v určených častiach vzdušného priestoru. Takýmto spôsobom zabezpečíme odčlenenie tých dronov, ktoré „spolupracujú“, od tých, ktoré takpovediac „nespolupracujú“. Čo sa týka ochrany proti tým nespolupracujúcim dronom v okolí letísk, tak už dnes sú letiská, ktoré testujú alebo aj reálne využívajú svoje tzv. „protidronové“ systémy. Úlohou takýchto systémov je monitorovanie vzdušného priestoru v okolí letiska a v prípade, ak zaznamenajú nežiaduci dron, tak je úlohou systému prebratie kontroly nad dronom a jeho následná eliminácia. Začínajúcim trendom sú aj tzv. security drony, ktoré chránia vzdušný priestor v okolí letiska.

O dronoch počúvame aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, to sú asi iné drony, však?

Áno, samozrejme, to sú drony veľké aj niekoľko metrov. Takéto drony vedia byť rôznymi systémami navádzané aj niekoľko tisíc kilometrov a dokážu niesť napríklad obrovský náklad, aj v podobe rôznych zbraní. V podstate každý na diaľku riadený lietajúci prostriedok vieme považovať za dron, a to bez ohľadu na jeho veľkosť. Od tých najmenších až po tie najväčšie.

Pred vojnou na Ukrajine dominovala predovšetkým téma masového využitia dronov na prepravu a doručovanie tovarov. Je táto téma stále aktuálna?

Áno, táto téma je čoraz aktuálnejšia. V tejto oblasti majú drony obrovský potenciál a dovolím si povedať, že už o pár rokov budú existovať oblasti, v rámci ktorých bude operovať veľké množstvo dronov, ktoré budú nielen prepravovať tovary z e-shopov, ale budú napríklad monitorovať dopravu, vymedzené územie, ovzdušie, ochraňovať jednotlivé objekty či čokoľvek iné. Počet dronov prudko rastie. Podľa odhadov bude v roku 2050 v Európe prevádzkovaných cca 7 miliónov dronov na voľnočasové a súkromné využitie a viac ako 400 tisíc dronov na komerčné a štátne účely. To sú obrovské čísla, ktoré mnohonásobne prevyšujú prevádzku pilotovaných lietadiel.

Vy dnes riadite prevádzku lietadiel. Ako je riadená prevádzka dronov?

Čo sa týka prevádzky dronov, táto sa stále vyvíja. Už teraz je však jasné, že si drony budú vyžadovať aj také služby, ktoré nie sú poskytované pilotovaným lietadlám. V zmysle národných pravidiel aktuálne poskytujeme pilotom dronov koordináciu v riadenom vzdušnom priestore. Vzhľadom na pretrvávajúci rastúci počet dronov a európsky trend začleňovania prevádzky dronov do vzdušného priestoru, budeme musieť portfólio služieb rozšíriť. V tejto oblasti sa však chceme posunúť ďalej. Konečným výsledkom takéhoto začleňovania prevádzky bude aj jej riadenie, a to najmä z dôvodu, aby sme eliminovali bezpečnostné riziká stretu s lietadlami, ale aj preto, aby sa v budúcnosti tie množstvá dronov jednoducho nepozrážali.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Má to dve základné roviny. Po prvé, budeme musieť jasne určiť časti vzdušného priestoru, v ktorých sa vôbec môžu drony pohybovať a stanoviť jasné pravidlá pre túto časť vzdušného priestoru. S rastúcou komerčnou prevádzkou bude potrebné určiť koridory, kde ich prevádzka bude riadená podobne, ako dnes riadime pohyb lietadiel. Po druhé, piloti, ktorí prevádzkujú drony, budú musieť mať na túto prevádzku licenciu podobne, ako máme vodičský preukaz na riadenia auta. Pochopiteľne, aj drony budú odstupňované podľa veľkosti, a teda budú stanovené rôzne kategórie „vodičákov“. Získanie licencie pre tie najmenšie drony, ktoré majú často váhu len zopár stoviek gramov, bude podstatne jednoduchšie, ako získanie licencie pre drony, ktorých váha môže dosiahnuť aj 150 kilogramov. V každom prípade budú musieť byť zohľadnené aj iné kritériá, ako napríklad počasie, či bude daný pilot lietať nad mestom, alebo nad ľuďmi, aký materiál bude dron prevážať a podobne.

Existujú už aj nejaké európske či svetové pravidlá pre drony?

Vo všeobecnosti je možné povedať, že vzhľadom na povahu civilného letectva je potrebné, aby boli pravidlá lietania čo najjednotnejšie. Toto základné pravidlo platí aj pre drony, ktoré sú súčasťou letectva. Pravidlá sú prijímané ako na úrovni EÚ, tak aj na úrovni jednotlivých štátov mimo EÚ. Pre Slovenskú republiku sú kľúčové pravidlá stanovené na úrovni EÚ a my, ako aj iné členské štáty ich postupne zavádzame do praxe. Vzhľadom na aktuálny stav v iných členských štátoch je na mieste byť kritický a povedať si, že ak chce Slovensko naplno využiť potenciál dronov, bude musieť pridať. My, v Letových prevádzkových službách, sme si túto skutočnosť uvedomili a tejto téme venujeme maximálnu pozornosť.