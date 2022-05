Matovičov rezort nesúhlasí s kritikou samospráv: V rozpočtoch vraj mali prebytky

Ministerstvo financií sa ohradzuje voči tvrdeniam samospráv o znížení ich príjmov po zavedení prorodinných opatrení. Rezort argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021.

"Príjmy samospráv z dane z príjmov fyzických osôb budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným (3,44 miliardy eur), pričom vzrastú na 3,53 miliardy eur. V ďalších rokoch má pokračovať rast postupne až na 3,87 miliardy eur v roku 2025," uvádza MF.

Samosprávam je pripravené v odôvodnených prípadoch poskytnúť kompenzačné opatrenia týkajúce sa napríklad úpravy využitia rezervného fondu v roku 2022 či kompenzácií týkajúcich sa rastu cien energií. "V odôvodnených prípadoch je MF SR pripravené odpustiť obciam i krajom časť poskytnutých návratných výpomocí z minulosti," dodal rezort s tým, že očakáva kvantifikáciu jednotlivých miest a krajov, ktoré budú chcieť využiť kompenzácie.

Ministerstvo financií pripomína aj to, že v roku 2020 poskytlo finančnú pomoc 1727 samosprávam v celkovom objeme 151.919.185 eur. "V tejto súvislosti dodávame, že danú pomoc vtedy nevyužilo alebo nemuselo využiť ďalších 1207 samospráv, čo poukazuje na to, že ich finančná kondícia nebola ohrozená," dodáva rezort.

Poukazuje tiež na to, že v rámci bežných rozpočtov vykázali miestne samosprávy za rok 2021 prebytok vo výške 420 miliónov eur a krajské 138 miliónov eur. "Pri poukázanej sume z podielových daní to v prípade obcí a miest predstavovalo vyše 18 percent celkovej sumy, v prípade krajov je to 14 percent poukázaného príjmu," upozorňuje ministerstvo. Uisťuje zároveň, že so samosprávami chce naďalej konštruktívne rokovať.