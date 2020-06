Šatan ostáva optimistom: Šéf slovenského hokeja očakáva veľké úspechy

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan vyslovil presvedčenie, že "osemnástka" si o rok v domácom prostredí vybojuje postup medzi elitu.

Slováci zorganizujú turnaj A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi, v pondelok o tom rozhodol mimoriadny kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Delegáti IIHF opätovne pridelili Slovensku právo na zorganizovanie podujatia, ktoré sa malo uskutočniť tento rok v apríli. Zrušili ho pre pandémiu koronavírususu. Šatan absolvoval v pondelok niekoľkohodinový on-line kongres spoločne s manažérkou medzinárodných vzťahov Veronikou Kušnierovou a šéfkou organizačného výboru turnaja A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov Anetou Büdiovou. "Téma spomínaného šampionátu bola pre nás najzaujímavejšia. S tohtoročnými zrušenými MS sú spojené určité minulé i budúce náklady, ktoré sú v riešení. Aj preto sme sa rozhodli využiť prednostné právo a opätovne zorganizujeme podujatie v Spišskej Novej Vsi. Veríme, že naša osemnástka zužitkuje domáce prostredie a postúpi do elitnej kategórie," uviedol prezident SZĽH pre portál hockeyslovakia.

Pondelňajší míting IIHF sa konal on-line, Šatan ho takouto formou absolvoval po prvý raz: "Bol to pre mňa nový zážitok. So závermi kongresu sme spokojní, prebehlo to štandardne, nezaznamenali sme názorové rozdiely. Viaceré federácie mali dobre pripravené materiály."

"Bolo by pekné, aby sme tam po dlhých rokoch boli obaja. Musíme hrať o postup v kvalifikácii, je to teraz bohužiaľ tak. Ale verím, že obe družstvá sa pobijú a podarí sa im postúpiť," zaželal si Šatan.