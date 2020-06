Fitnesku Czoborovú vykradli: Zmizli veci, ktoré ju ešte dlho budú mrzieť

Vrátila sa domov a zostala poriadne v šoku. Fitneska Zora Czoborová (53) musela riešiť závažný problém.

Niekoľko dní totiž strávila na fitpobyte v Bešeňovej, kde svojim zverenkyniam pomáhala zbaviť sa nadbytočných kilogramov. Dni plné cvičenia a dobrej nálady dopadli na výbornú, no keď prišla Czoborová do Bratislavy, zistila, že ju niekto vykradol. A škoda rozhodne nie je malá! Čo sa stalo?!

Czoborová sa veľmi tešila, keď sa dozvedela, že môže opäť organizovať svoje fitpobyty. Minulý týždeň tak strávila v Bešeňovej so svojimi babami. Návrat domov však nebol taký úsmevný ako „dovolenka“ plná makačky. „Zoru vykradli zlodeji. Išlo o jej pivnicu, kde mala veľa vecí aj na cvičenie, aj DVD-čka, ktoré produkuje. A dokonca aj drahú techniku na nakrúcanie. Vznikla jej škoda v tisíckach eur,“ prezradil Novému Času zdroj blízky fitneske. Zarážajúci je pritom fakt, že Zora býva v bytovke, ktorá má strážnu službu.

„Netušia vôbec, ako sa tam zlodeji dostali, pretože všetko je strážené. Majú aj kamerový systém. Prišiel na to jej manžel. Ona sa vracala z fitpobytu. Keď prišla domov, tak dorazila akurát na miesto polícia,“ dodal náš zdroj. Samotná Czoborová veľmi o nepríjemnosti hovoriť nechcela. Nakoniec to len úsmevne okomentovala v spojitosti so svojimi dvomi sučkami, ktoré má.

„Baby vytiahnu labky z domu, a už nás vykradnú. Chvalabohu, neboli doma, lebo ony sú takí strážcovia, že by išli aj so zlodejmi. Tak milujú ľudí. Tie by ich tam akurát privítali,“ zasmiala sa Zora, ktorá všetko necháva na políciu. A verí, že lupičov chytia a ona sa dočká spravodlivosti.