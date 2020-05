Minister Heger to nevidí ružovo, Krajniak živí nádej: Čo bude s 13. dôchodkami?

Črtá sa konflikt v koalícii? Minister financií z OĽaNO Eduard Heger otvorene hovorí, že vyplatenie 13. dôchodkov v plnej výške si v súčasnej situácii počas pandémie nevie predstaviť.

Kollárovci však dlhodobo trvajú na tom, že plošné rušenie sociálneho opatrenia smeráckej vlády nepodporia. Na rozhodnutie už nemajú veľa času, dôchodky sa mali vyplácať už v novembri. Naznačoval to už premiér Matovič, jeho minister Eduard Heger to povedal priamo. So sľubovanými 13. dôchodkami, ktoré narýchlo schválila v skrátenom legislatívnom konaní predchádzajúca vláda na konci volebného obdobia, sa naši seniori zrejme môžu rozlúčiť.

Heger tvrdí, že pre koronakrízu nebude mať v rozpočte dostatočné zdroje. „Počujeme, ako sa prepadá ekonomika, budem musieť veľmi rozmýšľať nad tým, ako toto spraviť, pretože neboli naplánované v rozpočte ani minulý rok na tento rok. Ja v tomto momente si to neviem predstaviť,“ povedal Heger v relácii Na telo na Markíze. Dôchodky majúbyť vyplatené v novembri tohto roka a seniori majú dostať po 460 eur.

Proti rušeniu opatrenia sú koaliční partneri zo strany Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak si však vie predstaviť, že by sa mohol stanoviť nejaký strop pri ich vyplácaní.skonšatoval nedávno Krajniak s tým, že sú ochotní o tom diskutovať. „Chceme prebrať čísla tak, aby sme si to mohli dovoliť. Sme rodina nebude súhlasiť so zrušením 13. dôchodkov,“ vyhlásil Krajniak.