Halák otvorene o živote počas pandémie: Môžem tráviť veľa času so svojou rodinkou

Hoci mu kontrakt s Bostonom nedávno vypršal, veľmi rýchlo sa s vedením klubu dohodol na jeho ročnom predĺžení. Slovenský gólman Jaroslav Halák (35) v rozhovore pre Nový Čas prezradil, prečo zostal počas pandémie v zámorí a aj to, že je stále optimistom na dokončenie prerušenej sezóny!

Dlho ste diskutovali s Bostonom o predĺžení nového kontraktu?

- Nejaké diskusie prebiehali už počas sezóny, ale chcel som sa sústrediť viac na hokej ako na podpis zmluvy. Preto sme sa dohodli, že sa k tejto téme vrátime až po sezóne. Keď­že sa zatiaľ prerušila pre koronavírus, tak sa z klubu ozvali a rýchlo sme podpísali predĺženie o ďalší rok.

V novom kontrakte máte aj zaujímavý bonus. Ak odchytáte počas nasledujúceho ročníka 10 duelov, tak si polepšíte zhruba o milión eur...

- S novou zmluvou som veľmi spokojný a myslím si, že tých desať stretnutí by som mal počas nasledujúcej sezóny odchytať. Takže bonus by mal byť dosiahnuteľný.

- Táto pandémia, a tým aj prestávka prišli veľmi nečakane. Keďže nevieme, kedy sa vrátime späť do tréningového procesu, tak som si doma zriadil menšiu posilňovňu. Kúpil som si aj stacionárny bicykel, takže takto sa udržiavam v kondícii.

Určite komunikujete aj s vedením klubu i trénermi, kedy by sa sezóna mohla obnoviť...

- Informácie nejaké máme, ale presný dátum návratu nie je zatiaľ stanovený, takže je to celé „veľký otáznik“.

Vy si viete predstaviť, že sa tohtoročná sezóna ešte dohrá?

- Som optimista a stále verím, že tento ročník sa ešte dohrá. Návrat do tréningového a zápasového kolotoča však nebude ľahký.

Ostali ste počas pandémie v Bostone, alebo ste sa vrátili domov na Slovensko?

- S rodinou sme naďalej v Bostone, pretože sme dlhým cestovaním na Slovensko nechceli riskovať prípadné ochorenie koronavírusom. Každý deň však cvičím a venujem sa rodinke.

Čo vás potešilo v poslednom čase?

- Asi to, že teraz môžem tráviť veľa času so svojou rodinkou, keďže počas sezóny mám nabitý program. Je to síce zo psychickej stránky náročné, keďže sme stále doma, ale tieto chvíle si napriek tomu užívam.

Jaroslav Halák

narodený: 13. mája 1985 v Bratislave

post: brankár

kluby: Ružinov, Slovan, Hamilton, Montreal, St. Louis, Buffalo, Washington, NY Islanders, Boston

top úspechy: striebro na Svetovom pohári za Tím Európa (2016), striebro na MS 18 (2003), dvakrát účasť na ZOH a trikrát na MS