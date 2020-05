Video, ktoré malo zostať v súkromí: Toto Vonnovej priateľ predýcha len ťažko

Bývalá zjazdová lyžiarka Lindsey Vonnová (35) zaskočila fanúšikov videom, ktoré si radšej mohla nechať pre seba.

Na sociálnej sieti zverejnila zábery svojho partnera, hokejistu NHL P. K. Subbana (31), ako spí. Na videu by nebolo nič prekvapujúce, keby Američanka detailne nezachytila aj to, ako hráč New Jersey Devils chrápe. S mobilom neváhala prísť priamo k jeho tvári a podeliť sa so svojimi fanúšikmi o zábery, ktorými by sa Subban asi sám nepochválil. V popise videa však nezabudla dodať dôležitú vec. "Ľúbim ťa, aj keď chrápeš." netradične vyznala lásku Vonnová.