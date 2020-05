Hamšíkov bývalý spoluhráč z Neapolu rieši pikantný problém: Vydierajú ho sexvideom s priateľkou!

Argentínsky futbalista a bývalá hviezda Paríž St. Germain, Ezequiel Lavezzi (35), rieši delikátny problém - vydierajú ho zverejnením sexvidea s jeho priateľkou.

Vlani ukončil Lavezzi, ktorý hrával aj po boku Hamšíka v Neapole, kariéru a odišiel do dôchodku. Počas koronakrízy si futbalista užíval pláže Karibiku so svoju priateľkou Nataliou Borgesovou, no to ešte netušil, že bude vydieraný sexvideom! Argentínsky denník La Nacion uverejnil, že vydierači požadujú za nepublikovanie intímnych záberov dvojice 4500 eur. Podľa informácií webu The Sun už stihol Lavezzi osloviť aj právnikov, ktorí kontaktovali argentísku políciu zaoberajúcu sa počítačovou kriminalitou.

"Vydierači začali písať páru cez instagram. Nielen jemu, ale aj jeho priateľke, brazílskej modelke Natalii Borgesovej, ktorá s ním žije. Títo ľudia im napísali, že majú ich videá. Dokonca popísali detaily obsahu, aby tak zaručili, že neklamú. V každom prípade ide o vydieranie," povedal zdroj blízky páru.

Lavezzi s PSG vybojoval 4 ligové tituly, no v roku 2016 odišiel hrať do Činy. S Neapolom sa stal v roku 2012 víťazom Talianskeho pohára. V roku 2019 oznámil koniec kariéry.