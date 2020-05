Záleží nám na vás, preto ponúkame pomocnú ruku

Koronavírus ovplyvnil život každého z nás. Pravdepodobne nikto zatiaľ nevie odhadnúť, ako dlho sa budeme všetci z následkov pandémie zotavovať. Záleží nám na vás a preto vám chceme v čo najväčšej miere podať pomocnú ruku. Aj keď viacerí už možno opäť otvárate svoje prevádzky alebo sa vraciate do práce, sme si vedomí, že váš život sa bude vracať do normálu ešte dlhý čas.

Vo VÚB banke vieme, že tento návrat do práce alebo podnikania nebude jednoduchý. Napriek otvoreniu môžu mnohé prevádzky zostať prázdne alebo si do nich nájde cestu výrazne menej zákazníkov ako pred pandémiou. Obavy o zdravie totiž môžu byť ešte dlhšiu dobu vysoké. Záleží nám na vás, preto vám ponúkame niekoľko možností, ktoré vám môžu pomôcť.

Odklad splátok

Ak potrebujete, môžete požiadať o odklad splátok všetkých vašich úverov až na dobu 9 mesiacov. Túto zákonnú možnosť majú aj fyzické osoby, ktoré sa v súvislosti s koronavírusom dostali do finančnej tiesne. O odklad môžete požiadať kedykoľvek. Najnovšie tak môžete urobiť aj priamo v Internet bankingu, kde v detaile vášho úveru nájdete preklik na predvyplnenú žiadosť. Takto je to dokonca ešte rýchlejšie a jednoduchšie ako prostredníctvom formuláru na našom webe. Podrobné informácie nájdete aj na www.spolusiporadime.sk.

Je však dôležité myslieť na to, že využiť možnosť odkladu splátok by ste mali len v prípade, ak je to naozaj nutné. Aj počas odkladu sa vám úver bude úročiť. Po vypršaní lehoty odkladu vám banka tieto úroky rozvrhne do ďalších splátok úveru. Poistenie úveru však budete musieť splácať aj naďalej, možnosť odkladu splátok sa ho netýka. Preto je vhodné zvážiť aj ďalšie možnosti.

Ak máte úver poistený, splátky si odkladať nemusíte

Pokiaľ máte vašu pôžičku alebo hypotéku poistenú na ochranu pred nepredvídanými životnými situáciami, akými sú strata zamestnania, pracovná neschopnosť alebo ošetrovanie člena rodiny (OČR), tak odklad splátok riešiť nepotrebujete. Stačí nahlásiť poistnú udalosť a požiadať o preplácanie splátok. Pre zjednodušenie celého procesu je to možné aj mailom a telefonicky. VÚB banka spolupracuje na poistení úverov s poisťovňou BNP Paribas Cardif Poisťovňa.

V prípade, že vám vznikol nárok na čerpanie OČR z dôvodu uzatvorenia škôlok a škôl, tak po splnení podmienok vám takisto vzniká nárok na poistné plnenie. Samozrejme, ak máte toto poistenie dojednané vo svojej zmluve.

Znížili vám plat? Optimalizujte svoje náklady

Ak ste v tejto mimoriadnej situácii neprišli priamo o prácu, no dočasne vám napríklad znížili plat, aj pre vás máme niekoľko rád. Takto ušetríte každý mesiac a na konci zistíte, že možno nejde o malé sumy.

● “Výhodné” nákupy

Voľné večery alebo viac času stráveného pri počítači vás môžu zlákať častejšie klikať na ponuky rôznych e-shopov. Myslite na to, že aj v tejto situácii je dobré byť obozretní. Ponuky typu “posledných 5 kusov” môžu byť len dobrým marketingovým ťahom. Odborníci tvrdia, že strach z premárnenej príležitosti ovplyvňuje všetko, čo robíme. Obzvlášť naše nákupné správanie. Najbližšie, keď uvidíte podobnú ponuku zvážte, či danú vec skutočne potrebujete.

● Automatické platby

Často si ani neuvedomujeme, koľko eur nám mesačne odchádza z účtu automaticky. Skúste stráviť jeden večer tým, že si podrobne prejdete výpisy z účtu. Zvážte, či všetky služby, za ktoré platíte, využívate alebo ich môžete aspoň dočasne pozastaviť. Pri upratovaní vo financiách sa pozrite aj na ostatné príkazy, ktorých výšku ste dlhšiu dobu neupravovali.

● Denný rozpočet

Treba priznať, že v časoch, keď väčšina z nás platila hotovosťou, bolo podstatne jednoduchšie strážiť si denný limit. Mali sme totiž presný prehľad ako nám bankovky ubúdajú z peňaženky. Najjednoduchším riešením je obyčajná tabuľka, do ktorej si budete každý deň zapisovať výdavky. Ak používate Internet Banking alebo VÚB Mobil Banking, za pár sekúnd si viete nastaviť denný limit na výbery, ale aj platbu kartou.

● Sledovanie výdavkov

Výdavky a denné budgety môžete sledovať aj prostredníctvom aplikácií, ktoré nájdete v App Store i Google Play. Do väčšiny z nich je potrebné zadávať vaše príjmy a výdavky manuálne. Existujú však aj také, ktoré sa priamo synchronizujú s vaším účtom v banke. Alebo môžete jednoducho využiť aj aplikácie svojej banky.