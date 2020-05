Česko rieši otázku nosenia rúšok: Tento dátum je v hre, kľúčová bude jedna vec

Zakrývanie dýchacích ciest vonku na verejnosti by podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo byť zrušené počas júna, ak to vývoj epidémie koronavírusu umožní. V uzavretých verejných priestoroch vrátane vozidiel MHD by malo byť ďalej povinné.

Minister to v stredu povedal poslancom v reakcii na informáciu, že plošné nosenie rúšok či respirátorov, by mohlo skončiť budúcu nedeľu s koncom núdzového stavu. "Sme pripravení ukončiť túto plošnú povinnosť nosiť rúška v priebehu júna. Potom by naďalej bola povinnosť nosiť rúška vo vnútorných priestoroch vrátane napríklad MHD," povedal minister. Námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula večer v Českej televízii povedal, že by o zrušení rúšok uvažoval až po prázdninách. Rúška sú podľa neho stále efektívnou ochranou a chce ich udržať. "Budeme posudzovať, akým modelom ich udržiavať počas teplých mesiacov. Dá sa očakávať, že vo vonkajšom priestore bude určité uvoľnenie, ale to by malo nastať až cez prázdninové mesiace," povedal. Nosenie rúšok je jedným z mimoriadnych opatrení, ktoré prijalo ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o ochrane verejného zdravia a ktoré bude platiť aj po ukončení núdzového stavu. Zakrývanie dýchacích ciest sa podľa ministra osvedčilo ako prevencia proti šíreniu nákazy. Taxikár, ktorému ako prvému podali remdesivir, prepustili: Jeho boj sa ale neskončil Zákaz pohybu na verejnosti bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest platí od 19. marca. Za ochranné prostriedky sa počítajú rúška, respirátory, ústenky, šatky, šály či iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Výnimku majú napríklad deti od dvoch do siedmich rokov v materských školách alebo detských skupinách, vodiči verejnej dopravy v uzavretých kabínach, členovia domácnosti idúci v jednom aute, autisti, deti do dvoch rokov alebo za určitých podmienok umelci vykonávajúci autorské dielo. Česko od 11. mája obnovuje vlaky a autobusy do zahraničia, má to však jeden háčik Ministerstvo chce podľa Vojtěcha v rámci svojich právomocí zachovať aj zákaz konania hromadných akcií, ak by sa ich malo zúčastniť viac ako 500 osôb. Opatrenie by malo platiť od 25. mája. Ministerstvo počíta s reguláciou výučby v školách tak, aby sa mohla konať v skupinách po 15 osobách. Obmedzenie sa chystá zachovať pre prevádzku zariadení, ktoré poskytujú kúpeľnú a rehabilitačnú starostlivosť. Počíta s vyčlenením lôžok v nemocniciach pre seniorov a chce zachovať pravidlá realizácie takzvanej chytrej karantény a pravidlá pre ukončovanie karantény zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách.