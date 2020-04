Moderátorka Adela Vinczeová o vlások unikla rakovine: Náhla operácia

Hoci si svoje súkromie prísne stráži, o tejto skúsenosti sa rozhodla prehovoriť.

Jedna z našich najlepších moderátoriek Adela Vinczeová (39) len pred pár týždňami podstúpila onkogynekologický zákrok. Svoj problém však riešila už dlhšie. Strach o svoje zdravie ju však nakoniec dohnal až k tomu, že si sympatická blondínka ľahla na operačný stôl a zverila sa do rúk lekárov. Keby tak neurobila, hrozila by jej zákerná rakovina krčka maternice. Teraz chce pomôcť aj iným ženám.

Adela, ktorá patrí k najznámejším ženám slovenského šoubiznisu, musela len pred pár týždňami urobiť vážne rozhodnutie. Aj keď si najprv myslela, že o tom rozprávať vôbec nebude, nakoniec prehovorila pre časopis Madam Eva a rozhodla sa aj prostredníctvom Nového Času apelovať na iné ženy, aby nepodceňovali pravidelné návštevy svojich gynekológov. Úspešná moderátorka sa totiž rozhodla podstúpiť oknogynekologický zákrok, aby sa tak vyhla vážnemu zdravotnému problému, ktorý jej hrozil.

Zodpovedná blondínka sa však rýchlo zverila do rúk lekárov a dala si odobrať vzorku z krčka maternice. „Je to veľmi častý a rýchly zákrok,“ prezradila pre Nový Čas Vinczeová, ktorej to odporučil práve jej lekár. Tá už mala vraj dlhšie výsledky z cytológie na hrane, preto ich často sledovala. „Som veľmi vďačná, že som vďaka pravidelným preventívnym prehliadkam mohla včas využiť toto riešenie. O to viac v mojom prípade z toho netreba robiť žiadnu kauzu či drámu,“ dodala moderátorka, ktorá tak naznačila, že je našťastie v poriadku.

Keby tak však neurobila, hroziť by jej mohla zákerná rakovina. A vďaka vážnosti tejto choroby, ktorá by mohla vzniknúť, keby svoje zdravie sama zanedbala, sa nakoniec rozhodla upozorniť aj iné ženy. „Je dôležité, aby chodili na prehliadky a nepodceňovali to,“ dodala Adela.

MUDr. Peter Krajkovič, gynekológ

Konizácia krčka maternice sa robí ako diagnostický a liečebný zákrok. Podstupuje sa pri podozrení na prednádorovú alebo nádorovú zmenu na krčku maternice. Zmeny na krčku sa zisťujú sterom - onkocytológia alebo kolposkopia - optickým zväčšením krčka maternice. Vtedy sa odoberie dolná časť krčka maternice. Tým, že sa časť vyberie, sa jednak vyšetrí a jednak je to aj liečebná metóda. Vysekne sa ranka, z ktorej by mohlo v budúcnosti niečo narásť.

Žena si to naďalej potom kontroluje na cytológii raz ročne. Zákrok väčšinou absolvujú ženy vo veku 20 - 50 rokov. Zhojenie ranky na krčku trvá 2-3 mesiace. V prvých týždňoch po zákroku je vhodné sa vyhýbať pohlavnému životu, termálnym kúpeľom a všetkým aktivitám, pri ktorých hrozí infekcia v mieste operácie. Bežne žena môže chodiť do práce, štandardne je proces hojenia nebolestivý a žena okrem nosenia vložky nepociťuje iné obmedzenia.