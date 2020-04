Dominik Hrbatý o ekonomickej kríze: Jedinečná príležitosť zarobiť veľa peňazí!

Daviscupový kapitán Slovenska Dominik Hrbatý (42) je okrem tenisu známy aj svojimi investičnými aktivitami. Ekonomická kríza súvisiaca s pandémiou koronavírusu je nepríjemná aj pre neho.

Na druhej strane však priznáva, že prináša obrovskú príležitosť zarobiť veľa peňazí.

Večný optimista Hrbatý sa snaží aj globálny problém so šíriacim sa koronavírusom brať pozitívne. „Musíme sa cez to spoločne prebojovať. Vždy sú nejaké historické etapy, ktoré nie sú jednoduché. Našťastie, toto je choroba, a nie vojna,“ povedal pre Nový Čas Hrbatý, ktorý vidí rôzne príležitosti aj na investičných trhoch. Napríklad v indexových fondoch.

„Ak mali ľudia niečo odložené, tak zrejme toto je doba, kedy musia čerpať zo svojich úspor. Na druhej strane sa s krízou ponúkajú aj rôzne investičné príležitosti. Dá sa povedať, že je na to ideálna doba, keďže všetko išlo dole. Práve toto môže byť situácia, kedy ľudia strašne rýchlo zarobia strašne veľa,“ načrtol Dominátor. Stačí sa podľa neho pozrieť na historický vývoj grafov.

„Keď sa pozriete na históriu trhov tak vidíte, že sa dokážu v priebehu roka, dvoch, možno troch vrátiť na späť. To znamená, že ak nakúpim dole, tak môžem zdvojnásobiť svoj vklad. No a v priebehu ďalších piatich rokov sa potom dá očakávať ďalšie zdvojnásobenie. V praxi teda môžete za nejakých 7-8 rokov zarobiť až štvornásobok,“ dodal Hrbatý. „Áno, kríza je nepríjemná, ale nie je to nič nové. Ako som povedal, pre mnohých ľudí je to príležitosť zarobiť veľa peňazí,“ uzavrel Hrbatý.