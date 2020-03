Ochorelo monacké knieža Albert aj Karl von Habsburg: Koronavírus napáda aj modrú krv

Knieža Albert (62) je prvou hlavou štátu, ktorá sa nakazila novým koronavírusom.

Pozitívne ho testovali 9 dní po tom, čo sa v Londýne stretol s britským korunným princom Charlesom (71). Chorí sú aj ďalší šľachtici a štátnici. Maličké Monacké kniežatstvo má 9 potvrdených prípadov koronavírusu. Prvý sa objavil 28. februára, zatiaľ posledným nakazeným je samotné knieža.

Test mu robili začiatkom týždňa a výsledky boli známe v stredu. Kniežací palác vyhlásil, že o Alberta netreba mať žiadne obavy, naďalej pokračuje v práci zo svojich súkromných izieb a je pod dohľadom svojho osobného lekára. Stav kniežaťa monitorujú aj špecialisti z nemocnice pomenovanej po jeho mame Grace Kelly. Denne je v kontakte s členmi vlády a 39 000 občanov Monaka vyzýva, aby dodržiavali pravidlá karantény.

Výsledok testu zverejnili len 9 dní po tom, čo sa Albert stretol na charitatívnej akcii v Londýne s princom Charlesom. Sedeli pri stole presne oproti sebe. Britské médiá si robia obavy o Charlesa i o jeho mamu, kráľovnú Alžbetu (93). Tá je preventívne v izolácii, aby ju koronavírus neohrozil. Obavy o nich má aj princ Harry (35) – toho však médiá kritizujú, že starosti si robí z druhého konca sveta - z Kanady, kam sa odsťahoval aj s manželkou Meghan a so synom Archiem.

Ochorel dedič rodu

Albert nie je jediným šľachticom, ktorého vírus nakazil. Začiatkom týždňa sa vôbec prvým pozitívne testovaným členom niektorého panovníckeho rodu (hoci bývalého) stal Karl von Habsburg (59). Dedič habsbursko-lotrinského rodu to potvrdil pre televíziu oe24. Symptómy mal už minulý týždeň. „Myslel som si, že je to obyčajná chrípka. Potom mi zavolal priateľ, že bol pozitívne testovaný po kongrese vo Švajčiarsku, tak som sa dal testovať tiež,“ vysvetlil arcivojvoda. Dodal, že sa cíti dobre a ostáva v domácej izolácii. Vnuk posledného rakúsko-uhorského cisára opísal chorobu ako „nepríjemnú“, zdôraznil však, že to nie je čierny mor.

Aj politici

Medzi politikov s novým koronavírusom sa zaradil aj Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ o brexite. „Cítim sa dobre a som pozitívne naladený. Ja aj môj tím sa riadime potrebnými inštrukciami,“ povedal Barnier s tým, že ostáva izolovaný doma. Je prvým významným bruselským politikom, ktorý má Covid-19.

V karanténe už predtým skončil kanadský premiér Justin Trudeau po tom, čo sa nakazila jeho manželka Sophie. Otázny je stav brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Jeho syn najskôr americkým médiám potvrdil, že otec mal pozitívny test, vzápätí to však poprel. Odvtedy nie sú o prípadnej chorobe Bolsonara žiadne nové správy.