Vážne problémy kvôli koronavírusu: Cirque du Soleil prepustil 95 % artistov

Kanadská cirkusová spoločnosť Cirque du Soleil má pre epidémiu koronavírusu SARS-CoV-2 veľké ekonomické problémy, ktoré majú za následok dočasné prepustenie asi 95 percent personálu. Toto rozhodnutie sa týka 4 679 ľudí.

„Je to najťažší deň v histórii Cirque du Soleil,“ uviedol vo vyhlásení prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Daniel Lamarre. Rozhodnutie o prerušení činnosti prijala spoločnosť na základe odporúčania vlád viacerých štátov, kde sa mali konať jej predstavenia. Tento stav bude platiť dovtedy, kým sa nepodarí zvládnuť pandémiu nového koronavírusu, aby „artisti Cirque du Soleil, zamestnanci tejto spoločnosti, ako aj diváci neboli vystavení riziku nakazenia,“ uvádza sa v Lamarrovom vyhlásení.

Zamestnanie si udržalo 200 ľudí, ktorí podľa Lamarra budú potrební na to, aby spoločnosť mohla obnoviť svoju činnosť a vrátiť sa k predstaveniam. Lamarre uviedol, že „paradoxne prvou krajinou“, kde by Cirque du Soleil mohol vystúpiť, je Čína, odkiaľ sa na prelome rokov koronavírus rozšíril do prakticky celého sveta. Cirque du Soleil by v meste Chang-čou mohol už zrejme 24. apríla uviesť svoje predstavenie Un monde fantastique, ktoré je súčasťou stáleho repertoáru. Rokuje sa dokonca aj o júlovom turné po Číne, ako aj o vystúpeniach v Singapure, ktorý sa dramatickému vývoju pandémie vyhol vďaka tomu, že od začiatku prijal drakonické preventívne opatrenia.

Lamarre je napriek všetkému optimistom a verí, že sa krízu vyvolanú pandémiou nového koronavírusu podarí prekonať. Uviedol, že spoločnosť sa o prepustených zamestnancov postarala aj z finančnej stránky a vyše dvom tisíckam z nich uhradila aj náklady na repatriáciu. Pred krízou mal Cirque du Soleil v ponuke 44 predstavení. Koncom januára spoločnosť zrušila všetky svoje vystúpenia v Číne a po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila šírenie choroby COVID-19 za pandémiu, odvolala aj svoje ostatné predstavenia.