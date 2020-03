Vlna solidarity Slovákov v boji s koronavírusom: My sme dobrovoľníci v zálohe!

Chcú byť tam, kde ich bude treba! Celé Slovensko sa zomklo v boji proti zákernému koronavírusu.

Mnohí sa rozhodli prejaviť spolupatričnosť aj tým, že podajú pomocnú ruku tam, kde to bude v prípade núdze nevyhnutné. Dôkazom toho je aj iniciatíva, ktorá vznikla na sociálnej sieti a založil ju Juraj Farkaš.Jej členmi sú už v tejto chvíli aj Peter (44) a Magdaléna (38). Prečo sa do tohto projektu zapojili a čím chcú byť zdravotníkom, ľuďom v karanténe či chorým užitoční?

Pomôžu štátu

Zakladateľom stránky je Juraj Farkaš. „Bude slúžiť na registráciu dobrovoľníkov, ich poskytnutie zložkám štátu v prípade potreby a následne poskytnutie aj spoluobčanom v rámci pomoci napríklad seniorom. Pripravujeme aj webovú stránku, kde budú informácie o pomoci a poskytnutí podpory zo strany dobrovoľníkov,“ vysvetlil. A čo okrem túžby pomôcť ho k tomuto inšpirovalo? „Vieme, že naše zdravotníctvo je dlhodobo poddimenzované a aj naše zdravotné sestry, lekári ako aj iný personál, zrejme zažijú skúšku, na ktorú sa nedá v škole ani v praxi pripraviť. Keďže je potrebné, aby lekári a zdravotnícky personál vykonávali činnosť, ktorú vedia, na úkony, kde nie je potrebný zdravotnícky personál (ako balenie, nosenie, čistenie a čokoľvek je potrebné), môžu využiť dobrovoľníkov,“ dodáva.

Magdaléna Hermánová, (38), Zbrojníky (okr. Levice) - Nakupujem a chodím po lieky ľuďom Otvoriť galériu Magda roznáša veci sociálne slabším, je dobrovoľnou hasičkou. Zdroj: apš,amh

Všetci v okolí ju poznajú ako anjela, ktorý roznáša veci sociálne slabším, rodinám, azylovým centrám. Okrem toho je aj dobrovoľnou hasičkou. Matka troch detí je vždy pripravená, nezaváhala ani chvíľu na výzvu. „Momentálne nakupujem pár rodinám, ktoré nemajú vlastné auto a potrebovali aj väčší nákup. Alebo idem po lieky a darovala som látky, aby si rodinky vedeli po domácky vyrobiť rúška. Pre mňa sú tieto veci úplne prirodzené, nechápem iný prístup,“ krúti hlavou vyťažená tlmočníčka. Na podobné správanie vyzýva aj iných.

„Tieto veci robím bežne a nie len teraz. Jediné, čo je práve v dôsledku vírusu, že som rozdala plachty na šitie rúšok. A bolo by fajn, keby si ľudia všímali jeden druhého, možno o pár domov od nich žije babka, ktorú bolí každý pohyb, tak jej raz do týždňa nakúpi, alebo každé ráno zanesie chleba a podobne. Hneď by bolo lepšie,“ usmieva sa napriek všetkému Magdaléna.

Peter Šrámka, (44), Brunovce (okr. Nové Mesto nad Váhom) - Budem píliť stromy aj nosiť ľudí Otvoriť galériu Peter sa prihlásil bez zaváhania, pomôže všade, kde bude treba. Zdroj: apš,amh

Človek, ktorý sa prihlásil ako prvý, je Peter. Jeho život nebol nikdy prechádzkou ružovou záhradou. „Mne celý život pomáhali druhí, teraz chcem pomôcť ja a splatiť tak svoj dlh spoločnosti, cudzím ľuďom, všetkým. Dlhujem to aj svojim deťom, chcem, aby videli, že sa máme starať jeden o druhého a chcem, aby videli, že sa to vďaka nám dá zvládnuť. Všetko,“ vysvetľuje obetavý tatino. Peter sa už 8 rokov stará o svoje dve deti, dcéru Denisu (19) a nepočujúceho syna Petra (15).

„Pred ôsmimi rokmi odišla od nás moja žena a o deti nemala záujem. Starám sa o ne aj o rodičov, otec má rakovinu. A hoci som kuchár a celý život to robím, viem urobiť všetko, ako mužské, tak aj ženské práce,“dodáva úprimne Peter. Roboty sa rozhodne nebojí. „Ak mi dajú do rúk nosidlá, budem nosiť, ak motorovú pílu, budem rezať stromy, urobím čokoľvek a som vždy pripravený pomôcť, “ dopĺňa.