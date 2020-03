Taxikári si urobili z koronavírusu veľký biznis, Slováci sú zhrození: Z Rakúska domov za vyše 100 €!

Ukázala sa vynaliezavosť niektorých Slovákov. Krízový štáb nariadil, že ľudia, ktorí tu nemajú trvalé bydlisko, náš pas či povolenie od zamestnávateľa, hranicami neprejdú.

Domov sa však snažia dostať tisícky našincov. Veľa ich prilieta na letisko Schwechat a domov sa snažia taxíkom dostať aj cez priechod Petržalka - Berg. Naši taxikári s rakúskymi kolegami však našli možnosť, ako obísť príkaz, na základe ktorého by po jednej jazde za hranice skončili v povinnej 14-dennej karanténe.

V súčasnoti prichádzajú tisícky ľudí o zárobky a taxikári nie sú výnimkou. Dáva im to však právo zneužívať paniku? Tento tip nám poslal jeden z taxikárov, ktorému sa takéto praktiky priečia. „Taxikári, a dokonca aj tí akože taxikári, si pýtajú nehorázne peniaze za cestu od hraníc,“ prezradil. Ako nám vysvetlil, funguje to tak, že napríklad rakúsky taxikár dovezie klienta na rakúsku hranicu, kde ho vyloží. Človek prejde niekoľko stoviek metrov pešo na našu stranu, kam si zavolá slovenského taxikára.

„Po návrate by som musel ísť na dva týždne do karantény,“ vysvetlil dôvody, prečo do Rakúska nikto z našich taxikárov nejazdí. „Lenže oni vozia ľudí iba zo Slovenskej hranice a pýtajú niekoľkonásobne viac,“ dodal. Problém je, že týmto konaním minimalizujú účinok mimoriadnych opatrení. Taxikári totiž možno vozia chorých ľudí, vracajúcich sa z celého sveta, a nejdú do karantény, kam by inak museli po prejazde hraníc. Novému Času to potvrdili aj cestovatelia, ktorí sa vracali domov a prestupovali do taxíkov na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee. Navyše sa sťažovali, že si vodiči pýtajú premrštené sumy. „Zo Schwechatu sme na hranicu platili 100 eur! Inokedy to je maximálne 50 eur,“ povedala pani Eva, ktorá sa s kamarátkou vracala z dovolenky zo Srí Lanky. Koľko si berie slovenský? „Ešte neviem, koľko budem platiť, ale už predtým som namiesto 7 eur, čo bežne platím, dala 25!“ dodala.

Policajti šípia problém

Párik, ktorý cestoval z Portugalska, nám údaj o stovke za jazdu z letiska na hranice potvrdil. „Čakáme, koľko nás bude stáť taxík domov. Počítame, že to bude viac, než bežne,“ uvažovali. Na priechode Petržalka - Berg vládol chaos. Kolóny áut sa tiahli takmer ku kruhovému objazdu pri prvej rakúskej obci. Muži zákona prezradili, že to vedia, lenže keď má dotyčný potrebné doklady či potvrdenia, musia ho pustiť. „Taxikári zarábajú, čo máme s nimi robiť?“ pýta sa. „Problém bude, keď viacerí zistia, že je to dobrý kšeft,“ konštatoval policajt slúžiaci na tomto priechode.