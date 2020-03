Strávili spolu 60 rokov, rozdelil ich až koronavírus: Taký koniec si babička s dedkom nezaslúžili

Taliansky pár spolu prežil šesťdesiat rokov. Manželia zomreli v dôsledku koronavírusu s odstupom len dvoch hodín.

Severa Belotti († 82) a Luigi Carrara († 86) strávili posledné dni svojho života v rodnom mestečku Albino, ktoré patrí k severotalianskej provincii Bergamo. O smutnom príbehu informuje Daily Mail.

Syn Luca Carrara tvrdí, že jeho rodičia boli osem dní uzavretí vo svojom dome, bez zdravotnej pomoci a s horúčkou vyše 39 °C. Otca, ktorý pred odchodom do dôchodku pracoval ako murár, odviezli do nemocnice v Bergame v sobotu. O deň neskôr tam odviezli aj jeho matku, ktorá bola ženou v domácnosti. Prvý z manželov umrel v utorok o 9:15 ráno, druhý o 11., čiže odišli z tohto sveta s menej ako dvojhodinovým odstupom.

Lucovi pred ich smrťou ani nedovolili vidieť rodičov. "Zomreli sami, tak proste tento vírus funguje," hovorí. "Vaši blízki sú sami a vy sa s nimi ani nemôžete rozlúčiť, objať ich, trochu ich upokojiť, povedať im klamstvo ako napríklad 'všetko bude v poriadku'."

Muž sa teraz nachádza v karanténe spolu s manželkou a ich dvomi deťmi. Rodičia tohto pracovníka vodárenskej spoločnosti boli tak dlho uväznení doma, pretože na blízku nemal byť žiaden doktor. Luca aj kontaktoval linku 112, no nikto im neprišiel na pomoc. "Aby bolo jasné, neviním z toho 112," hovorí. "Rozumiem im a v skutočnosti im musím poďakovať, pretože sa ich pokúsili zachrániť."

Iný názor má na nemocnicu v Bergame, kde jeho rodičia zomreli. "Tá nemocnica je katastrofálna," hovorí. Pracovníci podľa jeho slov nevedia, kde majú ukladať nových nakazených, doktori si vyberajú ľudí, ktorých zachránia, a starých nechávajú zomrieť. "Ale čo im ostáva?" pýta sa Luca.

Keďže nemal príležitosť rozlúčiť sa s rodičmi naživo, svoje zbohom sa im rozhodol povedať cez sociálnu sieť. "Ahojte, mama a ocko, zlý vírus mi vás oboch vzal v jeden deň, budete pokračovať v hádkach tam hore? Určite áno, ale potom sa uzmierite objatím," píše na Facebooku.

Svojím príbehom chce poučiť aj ostatných. "Môj otec mal 86 rokov, áno, bol to starý muž, ale predtým nemal žiadne choroby. Ľudia musia pochopiť, že je potrebné, aby ostali doma. Síce si hovoria, že zomierajú iba starí ľudia, no keď sa to stane vašim rodičom, je to skutočne ťažké." Telá svojich rodičov už nevidel, pretože po úmrtí ich odviezli rovno na cintorín. Pár dní potrvá, kým ich spopolnia, keďže mŕtvych je mnoho.

Fakt, že sa momentálne nachádza v karanténe, jeho situáciu iba zhoršuje. "Ja, moje deti a manželka sme v karanténe. Momentálne nemôžem vidieť ani moju sestru, ktorá sa postarala o všetku administratívu. Nikto ma nemôže navštíviť. Nič. V jeden deň som prišiel o oboch rodičov. Ale ako zvykol môj otec hovorievať, musíme ísť ďalej."

Mnohí sa sťažujú na taliansku vládu, pretože podľa nich nezvládla situáciu na severe krajiny, hlavne čo sa týka izolovaných pacientov. V stredu vyšla správa, že istý taliansky herec musel stráviť v dome so svojou mŕtvou, nakazenou sestrou viac ako 36 hodín.