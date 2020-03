Koronavírus v slovenskom športe: Hokej chcú dohrať, futbalovej baráži s Írskom hrozí prázdna tribúna!

Duel medzi futbalistami Slovenska a Írska v semifinále baráže o postup na ME 2020, ktorý sa uskutoční 26. marca na bratislavskom Tehelnom poli, by sa mohol hrať pred prázdnymi tribúnami.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) pripúšťa túto možnosť a dodáva, že situáciu ohľadne šírenia koronavírusu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať.

"SFZ bude plne rešpektovať rozhodnutie hlavného hygienika SR, resp. ním určených kompetentných zložiek, v súvislosti s prítomnosťou divákov na barážovom zápase ME 2020 Slovensko - Írsko, ktoré sa bude hrať 26. marca 2020 v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne. Pokiaľ by došlo k zásadnému pokynu odohrať toto stretnutie bez prítomnosti divákov, SFZ garantuje vrátenie všetkých finančných prostriedkov, vynaložených pri zakúpení vstupeniek," píše sa v stanovisku zväzu. V ňom sa taktiež uvádza, že o vycestovaní reprezentačných výberov mužov do 17, resp. 19 rokov na druhú fázu kvalifikácie ME, tzv. Elite Round, naplánovanú na poslednú dekádu marca, rozhodne výkonný výbor SFZ.

Strešný orgán slovenského futbalu prijal aj niekoľko ďalších zásadných rozhodnutí v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu (COVID-19) počas podujatí, spadajúcich pod jeho gesciu. Zápasy súťaží, riadených SFZ – I. liga starší a mladší dorast (U19, U17, U16), II. liga, skupiny západ a východ (U19, U17), I. liga starší a mladší žiaci, skupiny východ, stred, západ (U15, U14, U13, U12) - plánované na dni 14. - 19. marec 2020, odkladá na neurčito. SFZ zároveň odporúča regionálnym futbalovým zväzom zvážiť rovnaký krok v súťažiach nimi riadenými.

SFZ tiež odporúča všetkým svojim podriadeným zložkám, spadajúcim pod jeho riadenie, aby si aktéri zápasov futbalových súťaží, ktoré sa budú hrať v nasledujúcom období (stretnutia II. ligy), nepodávali ruky, obmedzili interakciu pri oslave či prejave radosti, vrátane kontaktu s divákmi a fanúšikmi, maximálne obmedzili cestovanie tímov, vrátane mládežníckych, do krajín, kde je vírus COVID-19 rozšírený, zároveň zabezpečili, aby každý z hráčov používal vlastnú plastovú fľašu a rešpektovali hygienické opatrenia, zostavené manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ MUDr. Pavlom Malovičom.

SFZ zároveň vyzýva organizátorov všetkých zápasov, aby rešpektovali stanovisko hygienikov v jednotlivých regiónoch pri rozhodnutí, či odohrať stretnutia s divákmi alebo bez divákov. SFZ tiež ruší tréningový proces v Útvaroch talentovanej mládeže, akadémiách a mládežníckych subjektoch, ktorých fungovanie priamo ovplyvňuje, a to do konca 11. týždňa. Pre ostatné kluby v regiónoch, kde sa vírus COVID-19 potvrdil, odporúča zvážiť tréningový proces v mládežníckych kategóriách. SFZ zároveň vyzýva všetkých mladých futbalistov, aby sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory.

Pro-Hokej, SZĽH a TL sú odhodlaní riadne dohrať dlhodobú súťaž

Po pondelňajšom stretnutí klubov slovenskej hokejovej Tipsport Ligy, Pro-Hokeja a SZĽH vydali vedúci funkcionári vyhlásenie k aktuálnej situácii v súvislosti s korinavírusom. ŠR TASR ho zverejňuje v celom znení bez redakčných úprav:

"V rámci dnešného stretnutia zástupcov klubov hokejovej Tipsport Ligy, spoločnosti Pro-Hokej a predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja sme sa uzniesli, že naďalej budeme rešpektovať pokyny a nariadenia príslušných orgánov v súvislosti s ochrannými preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom. Ak nám bude príslušnými orgánmi umožnené záverečné kolá základnej časti Tipsport Ligy odohrať, sme odhodlaní dlhodobú časť súťaže riadne dokončiť do nedele 15. marca. Ďalšie kroky budeme predbežne vyhodnocovať na základe vzniknutej situácie. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 16. marca opäť v Hronseku," hovorí Richard Lintner, riaditeľ Pro-Hokeja"

Zväz zrušil všetky domáce súťaže do konca marca, aj tréningy v NTC

Vzhľadom na situáciu s rozšírením koronavírusovej infekcie Slovenský tenisový zväz (STZ) s okamžitou platnosťou ruší všetky turnaje na Slovensku vo všetkých vekových kategóriách a triedach. Teda o akcie detí, mladšie a staršieho žiactva, dorastu, dospelých i seniorov v triedach A, B, C a D. Opatrenie je vydané s platnosťou od utorka 10. marca do konca mesiaca.

Slovenský tenisový zväz bude na svojej stránke informovať o ďalšom postupe. Športovo-technický úsek bude od utorka zatvorený a jednotlivé pracovníčky úseku budú pracovať až do odvolania v tzv. "home-office" režime. Pevné linky sú presmerované. Vzhľadom na aktuálnu situáciu STZ s okamžitou platnosťou ruší aj tréningový proces reprezentantov a členov NTC tímu v Národnom tenisovom centre (NTC) do pondelka 16. marca 2020 do 12.00 h.