Zrušia biskupi kvôli koronavírusu sväté omše? Jasné vyjadrenie Zvolenského

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský neodporúča organizovať pútnické zájazdy na Slovensku ani do zahraničia.

Tvrdí, že spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. "Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy," uviedol Zvolenský. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, KBS vyzýva, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. "Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách, naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala," poznamenal predseda KBS.

Poukázal aj na to, aby kňazi vo zvýšenej miere dodržiavali hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývali ruky a používali dezinfekčné prostriedky. "V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk," tvrdí Zvolenský. Poukázal aj na to, že znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk. "Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov," tvrdí KBS.

V prípade prvého potvrdeného prípadu nákazy koronavírusom je infikovaný 52-ročný muž, ktorý sa podľa všetkého nakazil tzv. sekundárnym prenosom. Pacient je hospitalizovaný na klinike infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na bratislavských Kramároch.