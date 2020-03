Čo by pre Kisku znamenal vstup do koalície? Toto sa egu exprezidenta podľa politológa prieči

Ťažké rokovania o zostavovaní vlády. Už od začiatku týždňa je jasné, že budúci premiér Igor Matovič (46) chce mať v parlamente ústavnú väčšinu poslancov (viac ako 90).

Na to, aby ju získal, potrebuje do koalície dostať aj stranu Za ľudí Andreja Kisku (57). Počas štvrtka tak zasadlo predsedníctvo kiskovcov a po otvorených pochybnostiach ohľadom vlády s Borisom Kollárom (54) oznámili, že sa jednomyseľne zhodli na tom, že začnú s rokovaniami. Nový Čas sa pozrel na to, čo by vstupom do koalície získali, ale aj stratili.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Matovič sa s Kiskom stretol hneď ráno, keď od neho bývalý prezident chcel odpovede na niektoré otázky o fungovaní možnej koalície. Po tejto schôdzke sa zdalo, že strana Za ľudí do vlády vstúpi. „Verím, že po stretnutí predsedníctva povie strana Za ľudí áno,“ skonštatoval Matovič s optimizmom v hlase. Neprekážalo by mu však vládnuť ani v trojkoalícii s SaS a Sme rodina, s ktorými by mali dostatok hlasov - 84.´

Šéf OĽaNO hovorí, že niektoré ministerstvá stále zostávajú bez ohlasu jeho partnerov. Sám tak chce ponúknuť na tieto posty vlastných kandidátov. Aj keď to vraj vyzerá, že sa lídri hádajú, podľa Matoviča je 95 % stretnutí o tom, ako chcú zmeniť Slovensko. „S Borisom, Richardom a Andrejom sme sa mali radšej vybrať na týždeň na dovolenku na Bahamy a dohodnúť sa tam,“ hovoril nadnesene v Slovenskom rozhlase.

Otázni tajomníci

V koalícii sa rieši aj to, či budú ovládať strany celé ministerstvá, alebo sa dohodnú na krížovej kontrole prostredníctvom štátnych tajomníkov. Za prevzatie zodpovednosti za celý rezort sú Sulík aj Kollár. Kiska s Matovičom, naopak, zastávajú opačný názor. „Sme presvedčení o tom, že mala by byť krížová kontrola aj kvôli využitiu ľudí, ktorých v strane máme. S pánom Matovičom sme na to mali dosť rovnaký názor,“ ozrejmil Kiska.

Matovič chce prípadnú kontrolu riešiť aj protikorupčnou jednotkou, ktorá by mala právo dohliadať na veľké nákupy či obstarávania. Jej súčasťou je aj zriadenie fondu na financovanie investigatívnych novinárov. Otvorené vládnutie prisľúbil aj Kiskovi, ktorý na tom trval. Napriek snahe o jednotu sa voči Kiskovi opäť vymedzoval aj Kollár. „Ja mám fotky, Kiska má videá s mafiánmi,“ reagoval na výčitky týkajúce sa jeho možnej diskreditácie a spájania s podsvetím.

Dôležité rozhodnutie

Popoludní sa všetky oči upierali na predsedníctvo strany Za ľudí. Práve tam sa rozhodovalo o tom, či sa ich 11 poslancov pridá do koaličnej partie. Zvolený poslanec Marek Hattas pri príchode uviedol, že je dôležité poznať programové vyhlásenie či nominácie na jednotlivé ministerstvá. „Tých otázok je viac než dosť a dnes si povieme - toto sme schopní akceptovať a toto už je za čiarou a pre nás to už nedáva zmysel,“ povedal.

Po asi hodinovej diskusii oznámil Kiska, že začnú rokovania s trojicou ďalších strán a pokúsia sa nájsť zhodu na koalícii. „Pred voľbami sme hovorili, že našimi najbližšími partnermi sú PS/Spolu, SaS, OĽaNO, KDH. Ak by sa vláda nedala zostaviť v takejto zostave hovorili sme, že potom by prichádzalo do úvahy Sme rodina. Cítime zodpovednosť za našu krajinu a chceme ponúknuť najlepších odborníkov, ktorých naša strana má. Preto sme dnes rozhodli, že začneme oficiálne rokovanie o vstupe do vládnej koalície,“ uviedol Kiska.

Neznamená to podľa neho, že pôjdu do koalície za každú cenu. „Pre nás je podstatné, aby sa podarilo presadiť náš program proti korupcii, rozvoj regiónov či pevne ukotvili Slovensko v našej zahraničnej politickej situácii,“ povedal Kiska. Načrtol, že model ministerstiev, ktorý predstavil Matovič - 8 OĽaNO, 3 Sme rodina, 2 SaS a 2 Za ľudí nepovažuje za najšťastnejší.

Veľa otázok je vraj otvorených, no s Matovičom sa dohodli na tom, aby sa v hodnotových veciach zachovával status quo. Zaujímavo tiež vyznievajú špekulácie, či Kiska odíde z politiky alebo bude sedieť v ministerskom kresle či v parlamente. „Najdôležitejšie je čo je dobré pre krajinu, potom čo je dobré pre našu stranu. Ja som tým najmenším problémom vo všetkom,“ povedal Kiska.

Vo štvrtok večer mali lídri možnej koalície prvé stretnutie. „Začíname od čistého stola,“ povedal Matovič. Prediskutovali rozdelenie ministerstiev a zhodli sa na štyroch veciach. Prvou je, že akýkoľvek výdavok nad jeden milión ktoréhokoľvek ministerstva bude prechádzať Útvarom hodnoty za peniaze. Matovič tiež deklaroval dohodu na princípe otvoreného vládnutia a otvorenosti voči opozícii. Súhlasili aj s fondom na podporu investigatívnych novinárov. „Čakať od tohto stretnutia, že dohodneme všetky podstatné body, nie je namieste,“ povedal šéf SaS Sulík s tým, že budúci týždeň by sa lídri mohli posunúť v dohode na ďalších veciach.

Čo by pre Kisku znamenal vstup do koalície?

1. Spájanie s Borisom Kollárom, voči ktorému má výhrady

Exprezident od začiatku hovorí, že niektorí ľudia vo vláde majú pochybné morálne kvality a spájaniu s nimi by sa rád vyhol. Je zrejmé, že naráža na Kollárovu minulosť, jeho meno sa spájalo s organizovaním pašovania heroínu či vzťahom s mafiánmi. „Myslím si, že v tomto celom zohráva silnú úlohu jeho ego. Kiska pred voľbami už pomaly zostavoval vládu a zrazu sa ocitol v úlohe predsedu najmenšieho poslaneckého klubu, čo je pre bývalého prezidenta nedôstojné,“ povedal politológ Ján Baránek.

2. Sklamanie niektorých voličov

Kiska sa pred voľbami ostro ohradzoval voči Smeru, ale aj voči Kollárovi. Vstup do koalície by tak mohol znamenať oslabenie strany a sklamanie voličov. „Na druhej strane, politicky by mu to uškodiť nemalo. Skôr môže mať problém, ak by do toho nešiel, lebo potom bude sám vojak v poli. Na jednej strane bude musieť bojovať proti Ficovi, na druhej strane proti koalícii - politicky mu to rozhodne nepomôže, skôr ho to marginalizuje,“ vymenúva Baránek.

3. Zodpovednosť za vedenie rezortov

Po vstupe do vlády by kiskovci dostali zrejme dva posty ministrov. Špekuluje sa o zahraničí, práci či zdravotníctve. Pred voličmi by tak mohli ukázať schopnosť novej strany viesť dôležité rezorty. „Práve ten vstup do vlády s Matovičom - aj keď verím tomu, že sa to prieči egu bývalého prezidenta - by mu mohol pomôcť, ale je to zas riskantné, lebo je otázne, na koľko sa bude štvorkoalícii dariť urobiť to, čo proklamujú,“ hovorí Baránek.

4. Kritika v prípade vládnych káuz

Analytici sa zhodujú, že v každej vláde prichádza po čase k viacerým kauzám, ktoré budú musieť vysvetľovať. Sám Matovič pripomína, že voliči budú oveľa prísnejšie posudzovať to, ako sa k prípadným pochybeniam bude stavať „antikorupčná koalícia“. „Kisku to môže tiež zasiahnuť, ak sa voči tomu nebude vedieť vymedziť. Ak by bol v opozícii, tak by mohol ticho vládu podporovať, no musel by dostať nejakú výhodu,“ opisuje Baránek.

5. Možnosť prezentácie tvárí strany

V strane Za ľudí je viacero politických nováčikov, ktorí by sa v opozícii ťažšie presadzovali. V prípade vstupu do koalície by dostali príležitosť vyjadrovať sa k novým zákonom a zároveň väčšiu šancu, že im tie ich prejdú. Nie je jasné, či Kiska zostane v politike aj po tom, čo uzavrú koaličné rokovania, lebo v zákulisí sa špekuluje, že stranu prenechá niekomu inému a odíde do Popradu.