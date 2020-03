Kližana pred derby s Českom humor neopúšťa: Z operačného stola rovno na kurt

Opäť sa predviedol! Tenistu Martina Kližana (30), ktorý si pred pár dňami na letisku v Paríži zlomil ruku, humor neopúšťa. Spoluhráčov z daviscupového tímu prišiel podporiť na tréning pred zápasom proti Česku (6. a 7. marca) takpovediac rovno z nemocnice!

Kapitán tímu Dominik Hrbatý si dobre uvedomuje, že v premiérovom federálnom derby máme obrovskú šancu postúpiť na finálový turnaj do Madridu. „Je to veľká motivácia. Myslím si, že je dobre, že hráme práve proti Česku. Mohli sme dostať aj ťažšieho súpera, cez ktorého by postup mohol byť oveľa náročnejšia úloha,“ zhodnotil Hrbatý, ktorého strata Kližana mrzí.

„Pozor, nikde ale nebolo napísané, že by som Kližana vôbec nominoval. Možno by som teraz mohol nominovať sám seba. Do štvorhry! Aspoň by som si to derby užil o čosi viac,“ vtipkoval na odľahčenie nehrajúci kapitán a neskôr vážnejšie dodal: „Vo dvojhrách to bude bez Kliža 50 na 50. Maťo ale vie, že s nami môže byť celý deň a môže hnať atmosféru aspoň z lavičky. Má dobrú náladu. Prišiel nás pozrieť na tréning v netradičnom lekárskom outfite. Klasický Maťo, chcel niečím ohúriť a prekvapiť, tak sa mu to aj podarilo,“ pousmial sa Hrbatý.

Na vyhecovanú atmosféru v NTC sa teší. „Na kurte si Slováci a Česi nič nedarujú, mimo neho je to iné. Panuje medzi nami kamarátska atmosféra. Dúfam, že to tak aj zostane,“ uzavrel Hrbatý.