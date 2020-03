Ako vidia federálne derby kapitáni tímov? Podľa Hrbatého môže rozhodnúť až štvorhra

Slovenských tenistov už koncom tohto týždňa čaká kvalifikačné stretnutie svetovej skupiny Davisovho pohára o postup na finálový turnaj v Madride.

Vôbec po prvý raz si zmerajú sily s českými tenistami a oba tímy sa na prestížne stretnutie tešia. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave sa nehrajúci kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý vyjadril, že atmosféra v tíme je dobrá a bez problémov prebieha aj samotná príprava.

"Chalani nedávno hrali v Južnej Amerike na antuke, takže s prispôsobením sa na podmienky nebol problém. Mali sme týždeň na to, aby sme ich dali dokopy a verím, že ich forma bude kulminovať v samotných zápasoch. V prípade jednotky mám jasno, ale v prípade dvojky mám stále dilemu. Porozprávam sa ešte s trénerom Tiborom Tóthom a budeme sa snažiť urobiť, čo najlepšie rozhodnutie," uviedol Hrbatý.

Niekdajší dvanásty hráč rebríčka ATP povedal, že Česko bude stavať najmä na výkonoch svojej jednotky. "Jirka Veselý má veľmi dobrú formu a má najviac víťazných zápasov. Vo dvojhrách bude favoritom, ale vždy sa hrá ťažšie proti súperovi, ktorého dobre poznáte. V pozícii tímovej dvojky máme miernu výhodu my, takže vo dvojhrách to bude 50 na 50 a môže rozhodovať štvorhra," pokračoval Hrbatý.

Nehrajúci kapitán českého tímu Jaroslav Navrátil takisto očakáva vyrovnané stretnutie. "Myslím, že v tomto zápase nie je favorit. Slovensko sa oslabilo zranením Martina Kližana, ktorý si myslím, že do tímu patrí. Zodpovednosť bude na mladších hráčoch a každý bod bude dôležitý. Videl som slovenských hráčov v Buenos Aires a myslím si, že sú v dobrej kondícii. Bude teda rozhodovať momentálna forma," uviedol Navrátil.

Navrátil na tlačovej konferencii potvrdil, že tímovou jednotkou bude 64. hráč rebríčka ATP Jiří Veselý, ale nachystaní sú všetci tenisti. "Hráči sú stopercentne pripravení. Neboli žiadne zranenia a všetci trénujú naplno. Ak sa nič nestane tak Jiří Veselý bude jednotkou. V prípade dvojky sa rozhodnem dnes alebo zajtra ráno. Hráči si dajú tréningové sety a potom sa rozhodneme," uviedol.

O postupujúcom sa rozhodne v druhom hracom dni, pričom sobotňajší program netypicky začne až od 17.30 h. "Trochu ma zaskočilo, že v sobotu začíname o pol šiestej. Ak sa bude hrať za stavu 2:2 rozhodujúci zápas, tak budeme hrať do polnoci. Nebude to príjemné pre hráčov, ale ani pre divákov. Myslím si, že aj na turnajoch sú večerné zápasy, takže pre hráčov to až taká novinka nie je," dodal Navrátil.

Stretnutie sa uskutoční 6. - 7. marca v AXA aréne Národného tenisového centra v Bratislave, pričom sa bude hrať na antuke a pod zatvorenou strechou.

Federálne derby bez opatrení

Kvalifikačný duel medzi tenistami Slovenska a Česka o postup na finálový turnaj Davisovho pohára nebudú sprevádzať preventívne opatrenia pred koronavírusom. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.

"Pred pár dňami sme zvažovali, že budeme robiť opatrenia na meranie teploty divákov. Podobné sa robia aj na letiskách. Do AXA arény v NTC by sme nepustili niekoho so zvýšenou teplotou. Toto opatrenie však zatiaľ robiť nebudeme vzhľadom na to, že na Slovensku sa nepotvrdil ani jeden prípad koronavírusu," povedal Moška. Na piatok i na sobotu je k dispozícii ešte 700 vstupeniek.

Nominácie na kvalifikačné stretnutie svetovej skupiny Davisovho pohára o postup na finálový turnaj 2020 v Madride:

Mužstvo Slovenska:

Andrej Martin (95. / 362. vo štvorhre)

Norbert Gombos (103. / - )

Jozef Kovalík (120. / 392.)

Filip Polášek ( - / 7.)

Kapitán: Dominik Hrbatý

Mužstvo Česka:

Jiří Veselý (71. / 581.)

Lukáš Rosol (169. / 509.)

Zdeněk Kolář (222. / 217.)

Vít Kopřiva (315. / 374.)

Jonáš Forejtek (479. / 347.)

Kapitán: Jaroslav Navrátil