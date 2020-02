Koronavírus v Iráne: Potvrdili už štyri úmrtia a 18 prípadov nákazy

V Iráne v piatok potvrdili ďalšie dve úmrtia, ku ktorým došlo v dôsledku nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Okrem úmrtí potvrdili aj ďalších 11 prípadov nákazy.

Celková bilancia koronavírusu a respiračného ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, tak v Iráne momentálne predstavuje štyroch mŕtvych a 18 infikovaných. S odvolaním sa na oznámenie iránskeho ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra Reuters. "Potvrdených bolo 13 nových prípadov... Bohužiaľ, dvaja z týchto nakazených prišli o život," napísal na Twitteri hovorca iránskeho rezortu zdravotníctva.

Koronavírus zaznamenali v Iráne prvýkrát v stredu. Nákazu vtedy potvrdili v meste Kom u dvoch starších Iráncov, ktorí ešte v priebehu toho istého dňa ochoreniu COVID-19 podľahli. Išlo o prvé úmrtia na Blízkom východe súvisiace s koronavírusom. Iránske úrady uviedli, že títo muži v poslednom čase necestovali do zahraničia, nevycestovali podľa ich informácií ani len z Komu. Z tohto mesta, ktoré je vyhľadávaným cieľom pútí šiitských moslimov, následne hlásili aj ďalších infikovaných. Medzi 13 novými prípadmi vrátane dvoch nových úmrtí, ktoré úrady oznámili v piatok, bolo sedem nakazených v Kome, štyria ďalší v neďalekom Teheráne a dvaja v provincii Gílán. Predošlé prípady nákazy hlásili z mesta Kom.

Väčšinu nakazených podľa hovorcu ministerstva zdravotníctva stále evidujú buď v Kome alebo u ľudí, ktorí sa prišli "v ostatných dňoch či týždňoch" z tohto mesta do iných iránskych provincií. Ako sa vírus do Iránu dostal nateraz nie je známe. Hovorca ďalej uviedol, že Irán dostal od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) štyri zásielky s lekárskym vybavením používaným na zistenie koronavírusu.

Mesto Kom, ktoré leží 140 kilometrov južne od metropoly Teherán, má viac ako 1,2 milióna obyvateľov a je siedmym najväčším mestom v Iráne. Prichádzajú doň šiitskí pútnici nielen zo samotného Iránu, ale aj z Iraku, Pakistanu, Afganistanu či Azerbajdžanu. Úrady v ňom v súvislosti s koronavírusom sprísnili bezpečnostné opatrenia. V meste zatvorili všetky školy, univerzity aj šiitské náboženské semináre. Obyvateľov zároveň úrady vyzvali, aby sa vyhli nadmernému fyzickému kontaktu, informovali iránske médiá.

Susedný Irak ešte vo štvrtok - v reakcii na prvé úmrtia v Iráne - obmedzil cestovanie do aj z Iránu. Iracké ministerstvo zdravotníctva v Bagdade uveiedlo, že ľuďom prichádzajúcim z Iránu do Iraku je "až do odvolania" vstup do krajiny zakázaný. Kuvajtské aerolínie Kuwait Airways medzičasom tiež oznámili, že pozastavili všetky lety do Iránu.