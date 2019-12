Rodina utýrala dievčatko († 8) na smrť: Hrozný nález v telíčku anjelika

Neuveriteľné, čo všetko si musela maličká Raylee JoLynn Browning († 8) vytrpieť predtým, ako jej život vyhasol príliš skoro.

Beštiami, ktoré jej zobrali detstvo, boli tí, ktorí ju mali držať pod ochrannými krídlami. Jej otec Marty Browning s priateľkou Julie a jej sestrou Sherie ju totiž mali dlhé roky týrať. Hlava rodiny jej dokonca zakazovala piť či jesť.

„Raz som ju videl piť vodu zo záchoda, myslím, že kvôli tomu bola chorá. Nechápal som ju, ale asi bola smädná,“ povedalo na súde jedno z troch detí obžalovanej Sherie, ktoré žili s nebohým dievčatkom v jednom dome. Tie podľa webu People teraz svedčia proti všetkým trom v procese, ktorý spustila tragédia.

Celá situácia eskalovala po tom, čo do nemocnice volal obžalovaný Browning. Žiadal o pomoc, pretože jeho dcéra bola v bezvedomí. Po prevoze do nemocnice vo Virgínii dievčatko neprebrali a napriek snahe lekárov sa jej život zachrániť nepodarilo. Personál nemocnice však okamžite zalarmoval políciu, keďže telo dievčatka bolo pokryté modrinami a tržnými ranami.

O dva dni neskôr bola zatknutá teta nebohej, ktorú úrady obvinili z týrania dieťaťa. Deň nato sa na políciu k týmto skutkom prišli priznať aj rodičia malej dievčiny. Otec tvrdil, že si dievčatko poranenia spôsobilo deň predtým, ako prišli do nemocnice, keď spadlo pri vychádzaní z vane. Prvým dôkazom jeho klamstva bolo to, že jeho dve spoluobvinené tvrdili, že sa jej to stalo inak. Keď neskôr začali policajti vyšetrovanie, od detí, ktoré žili v spoločnej domácnosti so všetkými zainteresovanými, začali sa dozvedať hrozné detaily.

Hovorili o fyzickom týraní či bitkách oceľovým predmetom. Inokedy zas nútili dievčatko spať na podlahe. Ďalším podozrením je aj to, že ju beštie v ľudskom tele používali ako pokusného králika. V jej tele totiž pri pitve našli 7 rôznych liekov, ktoré brala bez predpisu. Obžaloba tiež hovorí, že príčinou tragického konca dieťatka bola sepsa, ktorú jej spôsobila infekcia.