Výkvet na kandidátke fašistickej ĽSNS: Akých ľudí ponúka Kotleba?

ĽSNS má v predvolebných prieskumoch viac než 11 %. Takmer všetky strany sa vyhraňujú, že by s fašistami do vlády nešli, no nie je vylúčené, že sa tam nakoniec dostanú.

Nový Čas si preto posvietil na kandidátku kotlebovcov a snažil sa zistiť, koho by mohla dosadiť do funkcie ministrov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Líder ĽSNS Marian Kotleba (46) má na kandidátke viacerých trestne stíhaných či dokonca viackrát právoplatne odsúdených ľudí. Sám je jedným z nich. Aktuálne čelí obžalobe pre šeky na sumu 1 488 eur, ktorá odkazuje na neonacizmus. V prípade dokázania viny mu hrozí 4 až 8 rokov basy. Paradoxne, jeho preferencie stúpajú. Kým v posledných parlamentných voľbách, ktoré sa konali v roku 2016, získal len niečo vyše 8 %, teraz by to podľa predvolebných prieskumov mohlo byť aj oveľa viac. Úspech strany rastie aj napriek tomu, že členovia neradi chodia do diskusných relácií. Najnovšie odmietli všetkých 11 vyžrebovaných duelov v televízií TA3, do ktorej bolo pozvaných prvých jedenásť ľudí z kandidátky.

Jednou z najvýraznejších tvárí strany okrem Kotlebu je Milan Mazurek (26), ktorý bol aj jej poslancom. Po rasistických urážkach ho však súd odsúdil na peňažnú pokutu a musel takisto opustiť poslanecké kreslo. Vo februárových voľbách však môže opäť kandidovať a túto možnosť využil. Nie je však ani zďaleka jediným kandidátom ĽSNS, ktorý mal opletačky so zákonom a napriek tomu sa môže stať ministrom.

Kto by mohol byť ministrom podľa Nového Času

ANTON GRŇO - obdivovateľ Tisa

Otvoriť galériu Člen Kotlebovej ĽSNS Anton Grňo, ktorý sa zdravil „Na stráž“ Zdroj: TASR

Minister obrany

Kandiduje ako číslo 41 a do povedomia sa dostal po tom, čo na Najvyššom súde povedal zvýšeným hlasom „Na stráž”. Za prejav sympatie k ideológii ľudáckeho režimu na Slovensku a k Hlinkovej garde dostal peňažný trest 5-tisíc eur.

ONDREJ ĎURICA - neonacistický spevák Otvoriť galériu Ondrej Ďurica Zdroj: fb

Minister kultúry

Asistent poslanca a hovorca ĽSNS kandiduje ako číslo 12 a uplatnenie by našiel najmä v rezorte kultúry. Bol totiž frontmanom neonacistickej kapely Biely odpor, ktorá v textoch odkazovala na neonacistické symboly, rasizmus, xenofóbiu a homofóbiu. Nie je mu cudzie hajlovanie a podľa rozsudku súdu ho možno nazývať neonacistom.

ANDREJ MEDVECKÝ - Rasistické nadávky a bitka

Otvoriť galériu Andrej Medvecký Zdroj: fb

MINISTER SPRAVODLIVOSTI

Podpredseda a deviatka na kandidátke bol právoplatne odsúdený za výtržníctvo a napadnutie človeka. Spolu s bratrancom zbili muža z Dominikánskej republiky Leniho Cruza. „Neger, rozkopte negra, k…t čierny, neger, toto je tvoj posledný deň,“ počuli svedkovia incidentu. Kopali ho do hlavy, bokov a rúk, ktorými sa bránil.

MIROSLAV SUJA - kontakty s mafiou

Otvoriť galériu Miroslav Suja a Marián Kotleba Zdroj: anc

Minister vnútra

Podpredseda strany ĽSNS a číslo 15 na kandidátnej listine robil v minulosti ochrankára mafiánskemu bossovi Mikulášovi Černákovi. Poznal sa s nájomným vrahom Alojzom Kromkom či popraveným šéfom podsvetia Tiborom Pápayom. Bol stíhaný za vydieranie a odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví a na 4,5 roka podmienečne za ťažkú dopravnú nehodu.

MILAN MAZUREK - zbabelý útok na moslimskú rodinu

Otvoriť galériu Milan Mazurek sa preslávil hulákaním na moslimskú rodinu na stanici. Zdroj: anc

Minister zahraničných vecí

Kandiduje z posledného miesta listiny ako číslo 150. Po tom, čo mal rasistické reči o Rómoch v žilinskom Rádiu Frontinus, bol odsúdený z úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia. Musel zaplatiť pokutu 10-tisíc eur a opustiť poslanecké kreslo. Fotka je z útoku na moslimskú rodinu, po ktorej hádzal dlažobné kocky a vykrikoval „Jeb*m vášho Alaha“.

NATÁLIA GRAUSOVÁ - Je proti povinnému očkovaniu

Otvoriť galériu Natália Grausová Zdroj: anc

Ministerka zdravotníctva

Poslankyňa NR SR kandiduje z čísla 45. V prípade úspechu by mohla šéfovať rezortu zdravotníctva, keďže je vyštudovanou lekárkou a má kožnú ambulanciu v Bratislave. Za posledné obdobie sa preslávila na zdravotníckom výbore v parlamente, keď navrhla vystúpenie Slovenska z NATO a bojuje za zrušenie povinného očkovania.

MARIÁN MIŠÚN - chcel obnoviť pracovné tábory

Otvoriť galériu Marián Mišún Zdroj: fb

Minister sociálnych vecí, práce a rodiny

Robotník v zlievarni kandiduje z čísla 39 a bol známy tým, že chcel zaviesť pracovné tábory pre asociálov a politických zlodejov. V minulosti ho stíhali za pálenie vlajky Európskej únie.

STANISLAV MIZÍK - počítačovo negramotný

Otvoriť galériu Stanislav Mizík Zdroj: anc

Minister školstva

Poslanec, ktorý kandiduje z 13. miesta, bol v minulosti súdený za status na sociálnej sieti. Kritizoval v ňom vtedajšieho prezidenta Kisku za to, že udelil ocenenia osobnostiam židovského pôvodu. Mizík sa však bránil, že nevie používať počítač ani facebook a nepísal ho on. Súd uznal, že nie je jednoznačné, či nenávistný status na Facebooku zverejnil poslanec a uznal ho za nevinného.

NEDOKÁŽEM IDENTIFIKOVAŤ MINISTROV

Tomáš Koziak, politológ

- Ťažko identifikovať, či sú v ĽSNS ľudia, ktorých by sme mohli označiť za odborníkov. Strana sa neprofiluje ako strana, ktorá by ponúkala reálne riešenia, ale ako strana, ktorá kritizuje a bojuje proti systému. Pri každej strane sa dajú identifikovať odborníci na rôzne oblasti fungovania štátu, no v prípade kotlebovcov sa nedajú. Chýbajú tam a aj preto ide o veľmi neštandardnú stranu. Ak by ĽSNS postavila do ministerstiev ľudí, ktorí mali opletačky so zákonom, to by bolo neakceptovateľné. Od človeka, ktorý bol odsúdený a mal by spravovať hocijakú oblasť v štáte, nemožno čakať nič dobrého. Neexistuje iná politická strana na Slovensku, ktorá by mala na kandidátke toľko ľudí, ktorí by mali také vážne opletačky so zákonom v zmysle toho, že by boli reálne odsúdení.

Aj títo mohli byť ministri

• Stanislav Rogel, ktorý už nekandiduje, bol spevákom neonacistických kapiel Krátky proces a Juden mord. “Zabijeme vás, vy židovské svine, my sme Juden Mord,” kričal na návštevníkov bratislavského podniku.

• ĽSNS stiahla z kandidátky aj Mareka Beláka, ktorý navrhoval vystrieľať tisíc medveďov, aby bolo možné chodiť na prechádzky do prírody a na výlety do hôr bez strachu.

• Bývalý okresný predseda ĽSNS Jozef Király je obvinený z úkladnej vraždy. Údajne sa nevedel zmieriť s tým, že sa s ním chcela rozviesť manželka a dobodal muža na svojom dvore. Potom ju donútil, aby mu pomohla skryť telo. Chcel si ju tak zaviazať, aby ho neopustila.