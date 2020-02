Haraslín vymenil Gdansk za Sassuolo: Do Talianska ma vrátili spomienky

Z Talianska do Poľska a naspäť! Parma - Lechia Gdansk - US Sassuolo - to sú doterajšie profesionálne zastávky krídelníka Lukáša Haraslína (23).

Mladý slovenský reprezentant sa dohodol posledný deň zimného prestupového obdobia na hosťovaní do konca sezóny s tímom Serie A. V prípade uplatnenia opcie môže uzavrieť dlhodobý kontrakt.

Haraslín zažil v Gdansku ťažké i príjemné chvíľky. V rozlete ho pribrzdil roztrhnutý krížny väz v kolene a dlhá liečba. Na druhej strane však rád spomína na časy, keď Lechia vyhrala Poľský pohár či siahala na prvý titul v histórii klubu. V utorok si v prípravnom zápase proti Dinamu Moskva posledný raz obliekol jej dres a na rozlúčku aj skóroval. Záujem o jeho služby mal i Standard Liége, lenže „Šulo“ sa rozhodol pre návrat do talianskej ligy.

Ako hráč Parmy v nej strávil dve sezóny a odohral aj dva majstrovské zápasy. „Mám na to veľmi pekné spomienky. Dostal som vtedy šancu nastúpiť v Serii A v dosť mladom veku a aj to zavážilo, že som sa chcel do Talianska vrátiť. Doslova som po tom túžil. Tamojšiu súťaž dobre poznám. Trénoval som v klube, ktorý ju hrával, takže to nebude pre mňa celkom niečo nové,“ povedal Lukáš pre stránku Slovenského futbalového zväzu.

Včerajší ligový súboj proti tabuľkovo štvrtému AS Rím ešte nestihol, no debutovať by mohol budúcu sobotu na ihrisku SPAL-u, priameho konkurenta Sassuola v boji o záchranu. Od Haraslína čakajú v klube pomoc najmä v ofenzíve. „Nepozeral som sa na to, že Sassuolo je v spodnej časti tabuľky. Talianska liga je vyrovnaná. Môj nový klub má výborné podmienky. Mám šancu v ňom hrávať.“

Futbalové Slovensko má práve v Serii A, jednej z piatich najkvalitnejších líg Európy, najpočetnejšie zastúpenie. Haraslín je po Škriniarovi, Kuckovi, Lobotkovi, Vavrovi a Špalekovi šiestym hráčom spod Tatier. Už sa teší na vzájomné súboje. Prichádza však zo zimnej prípravy do rozbehnutej súťaže. „Viem, že začiatky nebývajú ľahké. Som však na to pripravený. Chcem zabojovať o svoju šancu a hneď od začiatku ukázať, že si ju zaslúžim.“ Slovenský reprezentant už čoskoro zmení klubový dres: Mak mieri do Turecka

V minulosti sa na neho „nalepila“ taliančina až tak, že s ňou nemá problém ani po takmer piatich rokoch. „V Sassuole boli prekvapení, keď ma počuli rozprávať po taliansky. Je to pre mňa ďalšia výhoda, že už ich jazyk ovládam. Budem to mať ľahšie,“ dodal Haraslín.