Djokovič sa pri spomienke na Bryanta neubránil slzám († 41): Nádherné slová o legendárnom basketbalistovi

Srbský tenista Novak Djokovič bez problémov postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V utorkovom stretnutí štvrťfinále si ako druhý nasadený poradil s Kanaďanom Milošom Raoničom 6:4, 6:3, 7:6 (1).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Djokovič nezabudol ani na svojho priateľa Kobe Bryanta, ktorý v nedeľu zomrel pri páde vrtúľnika blízko Los Angeles. Spolu s ním boli medzi obeťami aj jeho dcéra Gianna († 13) a ďaľších 7 ľudí. Tušili, ako to raz dopadne?! Kobe († 41) a jeho Vanessa mali zvláštnu dohodu

"Bolo to šokujúce. On bol jedným z najlepších športovcov všetkých čias. Inšpiroval ma a veľa iných ľudí po celom svete. Mal som to šťastie, že som ho poznal osobne desať rokov. Keď som potreboval radu alebo podporu, bol tu vždy pre mňa. Bol môj mentor, môj priateľ. Je to srdcervúce, keď vidím čo sa stalo jemu a jeho dcérke," povedal Djokovič so slzami v očiach v rozhovore s legendárnym Johnom McEnroeom.

Po zápase si obliekol mikinu s iniciálkami KB a číslami 8 a 24. A na záver pridal na sklo tragicky zosnulému Bryantovi a jeho dcére krásny odkaz.

Novak Djokovic talks about how Kobe inspired him. í ½í¹



(í ¼í¾¥: @AustralianOpen)pic.twitter.com/run8Wp11eA — theScore (@theScore) January 28, 2020