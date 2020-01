Kobe Bryant († 41) prežil so svojou Vanessou 20 rokov: Posledné vyznanie životnej láske

Celý športový svet v nedeľu 26. januára zasiahla šokujúca správa o smrti basketbalovej hviezdy Kobe Bryanta († 41). Zomrela s ním aj dcérka Gianna Maria († 13) a ďalších 7 osôb.

Po havárii vrtuľníka v kalifornskom Calabasase tak prišla Vannesa Bryant (37) o dvoch milovaných členov rodiny - manžela aj dcérku. Spolu s dcérami Natialou (17), Biancou (3) a maličkou Capri (7 mes.) teraz zažívajú najsmutnejšie chvíle v živote.

Príbeh lásky Vannesy a Kobeho je plný vášne a emócií. Spoznali sa, keď Vanessa mala iba 17 rokov. Začali spolu chodiť v roku 1999, po tom ako sa streli pri natáčaní videoklipu so Snoop Dogom, v ktorom Vanessa hrala. Vtedy bola stále na strednej škole. Kobe bol pri natáčaní videoklipu, pretože v tom čase mal rozbehnutú aj svoju rapovú kariéru. Ich vzťah spôsobil také mediálne šialenstvo, že Vanessa musela ujsť zo svojej stužkovej, keďže ju prenasledovali stovky novinárov. Šesť mesiacov po zasnúbení si párik v roku 2001 povedal svoje áno. A ostal spolu - bok po boku - dlhých 20 rokov.

V roku 2003 sa im narodila prvá dcéra Natalia Diamante Bryant. Ich vzťach krátko nato prešiel tou najvážnejšiou skúškou.

V júli 2003, len pár mesiacov po narodení Natalie, bol Kobe obvinený zo sexuálneho napadnutia 19-ročnej ženy v hoteli Colorado. Basketbalista priznal, že bol manželke neverný, ale sexuálny útok rezolútne odmietol. Trestné konanie bolo nakoniec zamietnuté a žalobu stiahli. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Los Angeles, sedela Vanessa pri svojom manželovi, keď jej vyznával svoju lásku. "Sedím tu pred vami, naštvaný na seba, znechutený, že som urobil strašnú chybu. Milujem svoju ženu z celého srdca. Je pre mňa všetkým," spomína na Kobeho slová portál mamamia.com.au.

V roku 2011, po desiatich rokoch manželstva, požiadala Vanessa o rozvod s odvolaním sa na nezlučiteľné rozdiely. V tom čase sa objavila správa od portálu TMZ, že ju opäť podviedol. V roku 2013 však rozvod odvolala. "S potešením oznamujeme, že sme sa zmierili,“ napísala v tom čase Vanessa na Instagram. "Naše rozvodové konanie bude zamietnuté. Tešíme sa na spoločnú budúcnosť," dodala.

Minulý rok sa tešili z nového prírastku do rodiny - malej Capri. "Kobe a ja sme tak radi, že sme do našej rodiny zavítalo ďalšie požehnanie v podobe dieťaťa," napísala vtedy. V novembri oslávili Bryantovci 20 rokov spoločného života.

"V tento deň pred 20 rokmi som sa stretol so svojou najlepšou priateľkou, mojou kráľovnou Vanessou, rozhodol som sa ju dnes večer vziať na rande do Disneylandu, aby sme to oslávili ako za starých čias. Milujem ťa," znelo vyznanie svojej žene, ktoré basketbalista napísal pár týždňou pred svojou smrťou.