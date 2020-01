Zomrelo ohavným spôsobom: Muž vopchal dievčatko († 10 mes.) do ruksaka, zazipsoval ho a...

Trevor Rowe (27) je obvinený z vraždy po tom, čo mal nechať desaťmesačné bábätko v ruksaku, ktorý na päť hodín zavrel do kufra auta.

Ako informuje People, muž z Texasu žije s matkou dieťaťa, no nie je jeho biologickým otcom. V utorok ráno vzal dieťa so sebou na pracovisko. Predtým, ako opustil vozidlo a odišiel do práce, napchal desaťmesačnú Marion Rebecca Jester-Montoya do ruksaka, ktorý položil na zem pred sedadlo spolujazdca.

Muž sa mal neskôr vrátiť, aby Marion skontroloval. Zistil, že sa jej podarilo dostať z ruksaku, tak ju doň opäť vopchal, informuje polícia. Okolo obeda sa opäť prišiel na ňu pozrieť. Dieťatko plakalo, no stále bolo nažive. Tašku zazipsoval, dojedol obed a potom položil batoh aj s Marion do kufra auta.

Keď o päť hodín neskôr prišiel k autu, dieťa už nereagovalo. V utorok dosiahla teplota v meste Lubbock 16 stupňov. Rower odišiel z parkoviska, no onedlho nato sa zastavil a kontaktoval políciu. Dieťa sa pokúsil oživiť. Polícia odviezla Marion do najbližšej nemocnice, kde bola vyhlásená za mŕtvu.

Muž nepodal námietku voči obvineniu. Zatiaľ nie je jasné, či má advokáta, ktorý ho na pojednávaní bude zastupovať. Rodina dievčatka začala zbierku na internete, aby jej mohli vystrojiť pohreb.