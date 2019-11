Beštiálny otec trikát oplodnil svoju dcéru, dvakrát potratila: Tretie tehotenstvo rozpútalo peklo

Rozvod býva tažkou skúškou pre všetky deti, ktorých rodičia sa rozhodli pre odlúčenie. To, čo však musela zažívať Angličanka Shannon (19), nemá obdoby.

Ťažko sa to číta, ťažko sa to prijíma, ťažko si to predstaviť. Muky, ktorými si prešlo mladé dievča, sa dostali na povrch až po tom, ako trvali celé roky. Všetko sa to začalo, keď sa súd rozhodol zveriť vtedy len 6-ročné dievča do starostlivosti otca. Ako píše The Sun, na začiatku všetko vyzeralo byť v poriadku. Idylické chvíle však nemali príliš dlhé trvanie. „Začalo sa to bitkami. Bolo to také časté, až som to pokladala za normálne,“ opisuje študentka chvíle, ktoré jej ukradli detstvo.

„Potom sa to stalo,“ povedala stroho o prvom znásilnení. Mladá žena sa rozhodla, že svoj príbeh vyrozpráva bez zmenenia identity a verejnosti tak ponúkne náhľad do trýznivého obdobia svojho života. „Keď sme sa presťahovali, bolo to ešte horšie,“ povedala. V novom byte si totiž otec začal dovoľovať čoraz viac a dokonca aj niekoľkokrát za deň. „Dialo sa to predtým, ako som odišla zo školy. Keď som sa vrátila, prišiel opäť.“ Shannon povedala, že niekedy ju otec zobudil aj uprostred noci, len aby ju znásilnil. Do školy chodila „celá posiata modrinami“ a pred učiteľkami sa vyhovárala, že sa jej to stalo pri hre so sesternicou.

Ako dievča dospievalo, prišli ešte väčšie problémy. „Čo so mnou robieva, som sa dozvedela, až keď som mala 9 a učili sme sa v škole o sexe.“ Potom prišlo na najhoršie. Keď mala len 11, začala si na svojom tele všímať zmeny. Čakala totiž otcove dieťa. „Dlho som to tajila. Keď som sa priznala, zbil ma.“ Vplyvom bitky dievča potratilo. V roku 2012 opäť otehotnela a opäť potratila. O rok neskôr už bola tehotná tretíkrát. O toto bábätko už nechcela prísť. „Po jednom znásilnení som utekala do kuchyne a chcela sa bodnúť priamo do srdca. Vedela som však, že tu musím byť pre moje dieťa. Ak by to bolo dievčatko, možno by to postupne mohol začať robiť aj s ňou,“ prezradila svoje tajné obavy.

„Povedal, že keď sa dieťa narodí, zabije ho,“ zverila sa. Shannon napriek všetkému tlak ustála a dieťatko naozaj porodila po 39 týždňoch tehotenstva. Rok sa ho snažila vychovávať, potom sa ho však musela vzdať. Dala ho na adopciu. „Vedela som, že si zaslúži lepší život.“ Dúfa však, že v dospelosti sa jej so synom podarí nadviazať kontakt. Čo sa týka „otca“, toho zaslúžený trest neminul. Za to, že ukradol svojej dcérke detstvo, mu súd vymeral 15 rokov basy. Neskôr mu však trest znížil na 10, čo prekvapilo aj jeho traumatizovanú dcéru. Tá študuje forenznú psychológiu a po univerzite sa plánuje odsťahovať do cudziny, kde chce začať odznova. Chystá sa vydať knihu "Monštrum, ktoré som milovala", v ktorej rozpovie ľuďom svoj príbeh.