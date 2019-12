Po ťažkom zranení víťaz svetového pohára: René sa vyliečil po autonehode a vytvoril rekord

Mladík z Borského Mikuláša René Černý (23) si ide za svojím snom ako lev. Venuje sa powerliftingu 5 mesiacov a podarilo sa mu už na svetovej súťaži vytvoriť rekord.

René je 23-ročný športovec z malej obce na Záhorí Borský Mikuláš. Pred piatimi rokmi mu však osud položil do cesty veľkú prekážku. Mladík mal autonehodu a po nej sa musel rok liečiť z ťažkej zlomeniny stehennej kosti. To ho však nezastavilo. "Bol som vyčerpaný a v bolestiach, ale napriek tomu ma to všetko priviedlo do posilňovne, nakoľko som chcel byť opäť plný síl a života," prezradil René.

Pri posilňovaní však neskončil a začal sa venovať powerliftingu, čo je dvíhanie ťažkých váh. "K powerliftingu som sa dostal pred piatimi mesiacmi, nakoľko ma vždy fascinovalo vidieť niekoho, ako dvíha ozaj ťažké váhy a dokáže prekonavat sám seba. Tak som to s tými váhami začal skúšať aj ja a posúvať sa ďalej," pokračuje mladík.

Už po takej krátkej dobe zaznamenáva skvelé úspechy. Na konci novembra sa zúčastnil svetového pohára v Poľsku, kde sa v kategórii juniori v drepe umiestnil na prvom mieste. "Vybojoval som prvé miesto v drepe, kde som zapísal európsky rekord, ďalej som získal druhé miesto v tlaku na lavičke a tak isto aj v mŕtvom ťahu," pochválil svoj úspech, ktorý mu zabezpečil posun na najväčšiu svetovú súťaž Arnold Sport Festival 2020, ktorá sa bude konať v marci v USA.

Ako sa hovorí, za každým úspešným mužom stojí žena. A tak je to aj v prípade Reného, ktorému je najväčšou oporou priateľka. "Nikol stojí vždy pri mne a podporuje ma v tom, čo ma baví, ako aj fyzicky, tak aj psychicky. Je moje všetko a som šťastný, že ju mám," vyznal sa športovec.