V rodine monštra, ktoré dokopalo 4-ročného Maťka, bola kontrola 11-krát: Prečo nezabránili nešťastiu?!

Kde sa stala osudová chyba? Kontrolovali ich z obecného úradu a aj z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne a všetko bolo v poriadku.

Nikto si preto nevie vysvetliť, prečo podľa polície Marek (30) z Hronca (okr. Brezno) takmer na smrť umlátil svojho 4-ročného synčeka. Maťko teraz bojuje v nemocnici o život. Otca po tomto brutálnom vyčíňaní poslal sudca do väzby.

Malý Maťko (4) skončil v nemocnici aj vlani v decembri. „Pred rokom nebol v takom vážnom stave, ako je teraz,“ povedala chlapčekova stará mama Janka. Podľa informácií Nového Času mala vtedy jeho mama tvrdiť, že na Maťka spadli dvere zo skrine. Preto to, čo bolo verejným tajomstvom, že ho zbil otec, sa nepodarilo preukázať. Od januára však pracovníci Obecného úradu v Hronci robili v rodine pravidelné kontroly.

„Rodinu sme sledovali. Požiadalo nás o súčinnosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ešte koncom roku 2018,“ uviedol starosta Hronca Bohuslav Nemky. „Počas roku 2019 navštívila naša sociálna komisia túto rodinu celkovo 11-krát. Všetko tam bolo v poriadku. V rámci možností tam bolo upratané, navarené, opraté. Preto nás táto situácia veľmi zaskočila, lebo sme mali pocit, že je to stabilizované, ale opak bol, žiaľ, pravdou,“ dodal starosta.

Po matke a Maťkových troch súrodencoch akoby sa zľahla zem. V prenajatom dome v Hronci sme ich nenašli. Údajne býva u svokry v neďalekej Valaskej, ktorej súd zveril dva dni po útoku deti do starostlivosti. „Neviem, kde je dcéra a ani deti. O Maťka však budem bojovať ďalej,“ povedala so slzami v očiach Maťkova starká Janka.

Chlapčekovho otca Mareka (30) obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví. „Obvinený muž dieťaťu bitkou a kopancami spôsobil veľmi vážne zranenia po celom tele,“ uviedli v utorok policajti. Prípadom sa zaoberá už aj Generálna prokuratúra. „Generálna prokuratúra SR si vyžiadala od Okresnej prokuratúry v Brezne predloženie správy v aktuálnej trestnej veci ublíženia na zdraví (2019), ako aj podrobnú správu vo veci trestného stíhania vedeného vo veci týrania maloletého z minulého roka,“ objasnila jej hovorkyňa Jana Tökölyová.

Po vlaňajšom útoku súd Maťka zveril do opatery starej mamy Janky. U nej bol pol roka. Súd však v apríli rozhodol, že od júna sa zveruje do osobnej starostlivosti rodičov. Dôvodom bolo, že sa vyšetrovaním vyvrátilo podozrenie, že otec synovi ubližoval. „V rodine rodičov maloletého bolo zistené, že títo zabezpečujú starostlivosť o ostatné maloleté deti na primeranej úrovni. V ich starostlivosti neboli zistené žiadne závažné nedostatky,“ bolo uvedené v rozhodnutí súdu, ktorý sa opieral o správu kolízneho opatrovníka.

Vyšetrovanie nepreukázalo týranie

Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na pojednávaní o zverenie Martina do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) starej matky v júni 2019, rodičia na súde uvádzali, že neboli obvinení z trestnej činnosti a chcú sa o maloletého Martina starať, nesúhlasili s tým, aby bol zverený starej matke. Zástupkyňa prokuratúry Brezno tiež uviedla, že výsledky vyšetrovania nepreukázali, že by bol maloletý Martin týraný a navrhla maloletého vrátiť do biologickej rodiny.

Kolízny opatrovník nezistil závažné nedostatky na strane rodičov. Rozhodnutie ponechal na zváženie súdu, ktorý Martina zveril do starostlivosti rodičov s účinnosťou od 10. júna 2019. Po návrate Martina do rodiny úrad nepretržite v rodine vykonával opatrenia a poskytoval pomoc, rodinu pravidelne navštevoval, hovoril s rodičmi aj s ostatnými deťmi v súlade s vypracovaným plánom sociálnej práce a jeho cieľmi.