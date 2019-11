Nadala vytočil po prehre novinár: To myslíš vážne alebo je to vtip?

Vytočil sa na novinárov! Aktuálna svetová tenisová jednotka, Rafael Nadal (33), nezačal Turnaj majstrov v Londýne najlepšie.

Svoj úvodný duel prehral s Nemcom Alexanderom Zverevom 2:6 a 4:6. Španiel sa po zápase nevyhováral, ale uznal, že súper bol tentoraz lepší. Nadala ale vytočila otázka jedného z novinárov, ktorý sa ho opýtal, či jeho výkon nemohla ovplyvniť nedávna svadba.

"To myslíš vážne alebo je to vtip?" pýtal sa Nadal novinára, ktorý mu ale potvrdil, že otázku myslel úplne vážne. "Sú to hovadiny. Je to nezmysel, aby ma po pätnásťročnej známosti ovplyvnila výmena prsteňov," dodal vytočený Nadal.

Svetovú jednotku pred turnajom trápilo problémy s brušným svalom a tréningové manko sa prejavilo hneď v prvom zápase. Ak chce Nadal postúpiť, musí v stredu zdolať Rusa Danilla Medvedeva.