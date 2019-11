Trenčín šokoval druhú Žilinu: Jednoznačné víťazstvo pod Dubňom

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 14. kola Fortuna ligy nad MŠK Žilina 3:0 a poskočili na siedme miesto tabuľky.

Druhá Žilina stráca na vedúci Slovan Bratislava už päť bodov.



AS Trenčín – MŠK Žilina 3:0 (0:0)

Góly: 70. Šulek, 71. Bukari, 87. Roguljič. ŽK: 50. Zubairu, 83. Corryn, 84. Van Kessel, 90.+ Šulek – 90.+ Demiri. Rozhodovali: Smolák – Hrmo, Poláček, 1902 divákov.

Zostavy:

Trenčín: Chudý – Šulek, Kleščík, Skovajsa, Julien – Koolwijk – Roguljič, Zubairu – Van Kessel (89. Depetris), Čatakovič (73. Corryn), Bukari (83. Križan)

Žilina: Holec – Tomič (6. Anang), Kaša, Králik, Demiri – Pečovský (73. Fazlagič) – Káčer, Ďuriš – Jánošík (81. Balaj), Boženík, Sluka

Súboj tímov, ktoré sú oba v Žiline doma, začal nešťastne pre hostí už v 1. minúte. Po súboji Tomiča s Bukarim pri rohovej zástavke ostal za bránkovou čiarou ležať v bolestiach žilinský obranca a s podozrením na zranenie kolena ho odniesli na nosidlách do útrob štadióna. O päť minút ho nahradil na ihrisku Anang. V rovnakej minúte Čatakovič krásne vyskúšal strelou v šestnástke Holecove reflexy a o chvíľu na opačnej strane pri zakončení Boženíka obrana Trenčanov zblokovala na roh. V 19. min odcentroval Van Kessel z pravej strany pred bránu, kde hlavičkou zakončil nebezpečne zblízka Koolwijk, ale jeho tutovku zneškodnil excelentným zákrokom na čiare Holec. V 23. min si Chudý končekmi rukavíc poradil s nebezpečnou krížnou strelou Boženíka k ľavej žrdi. V 25. min Jánošík perfektne vnikol hlbšie do šestnástky, ale strelou opečiatkoval iba brvno Chudého brány. Šance potom ustali, dobrý a rýchly futbal však pokračoval aj naďalej a fanúšikovia sa nenudili až do polčasového hvizdu hlavného rozhodcu.

V 56. min sa Káčer rútil na Chudého, ktorý však jeho dobrý pokus vyrazil na roh, na opačnej strane Van Kesselovu strelu odvrátil Holec nohou na roh. Van Kessel zakončil chvíľu na to opäť, ale hlavičkou neprekonal žilinského brankára. Festival nepremenených šancí pokračoval naďalej, postupne sa nepresadili Julien a Boženík, ale v 70. min už Trenčania otvorili skóre. Šulek šprintom podporil útok, dostal prihrávku od Van Kessela, Sluka sa pošmykol pri jeho bránení a Šulekov pokus ľavačkou zapadol do pravého rohu Holecovej brány. Už o pár desiatok sekúnd bolo 2:0, keď domáci v ofenzívnej snahe stratili loptu, Van Kessel prihral sprava do šestnástky Bukarimu a Ghančan v drese AS zvýšil vedenie svojho tímu.V 87. min sa však Trenčanom ešte podarilo upraviť na 3:0, keď Zubairu kolmicou prihral osamotenému Roguljičovi, a ten sa v šestnástke nemýlil.