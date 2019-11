Prestupová bomba na obzore? Beckhamov klub lanári hviezdu Barcelony

Beckhamov tím by mohla posilniť hviezda Barcelony!

Podľa portálu MLSsoccer.com by mohol bývalý argentínsky obranca, Javier Mascherano (35), zamieriť do Inter Miami CF. Legenda FC Barcelona by sa tak nabudúci rok mohla pridať do novovzniknutému tímu Davida Beckhama (43). Mascherano momentálne pôsobí v čínskom Hebei CFFC.

Inter Miami CF, ktorý bude vlastniť práve 43-ročný Brit, má rozšíriť americkú futbalovú ligu MLS už v roku 2020. Sprvu by mal svoje domáce zápasy hrávať na Hard Rock Stadium, ktorý patrí tímu amerického futbalu Miami Dolphins. Začínajú však aj s výstavbou nového štadióna pre 25 000 divákov.