Slovan proti Senici nezaváhal: Belasí stále kraľujú tabuľke

Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v domácom stretnutí 14. kola Fortuna ligy nad FK Senica 2:0.

Na čele tabuľky majú po sobote päťbodový náskok pred Žilinou, ktorá si v nedeľu zmeria sily s Trenčínom. Slovan nastúpi vo štvrtok o 21.00 SEČ v K-skupine Európskej ligy na pôde anglického Wolverhamptonu Wanderers.

45.+2 Bajrič, 68. Ratao. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Kováč, ŽK: Rabiu - Didiba, 4450 divákovGreif - Medveděv (83. Pauschek), Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, Rabiu (74. De Kamps) - Daniel (73. Dražič), Nono, Moha - RataoVorel - Yenne, Addo, Favaro, Didiba, Cascardo (12. Totka) - Castaneda, El Moudane, Baumgartner (61. Akinyoola), Klapan - Sulley

Už v 12. minúte museli spraviť zmenu v zostave, Tatka vystriedal Cascarda. Domáci sa snažili tvoriť v prehustenom priestore a proti pozorným Seničanom to nemali jednoduché. Hostia sa spoliehali na protiútoky, pri jednom z nich nevyriešil situáciu v šestnástke ideálne Castaneda. V 18. minúte sa ozvali "belasí" vďaka individuálnej akcii Mohu, na ľavej strane si poradil so striedajúcim Totkom a jeho strelu s námahou vyrazil brankár Vorel. Moha sa dostal do šance aj v 26. minúte, tentoraz jeho pokus zblokoval na roh jeden z obrancov, vzápätí Vorel vyrazil zakončenie Rataa. V 34. minúte rozohral priamy kop Nono a vo vyloženej príležitosti sa ocitol Ratao, no minul. Slovan otvoril skóre v nadstavenom čase úvodného dejstva, po štandardnej situácii Nona dotlačil loptu s prispením brvna do siete Bajrič.

Bratislavčania vyštartovali ihneď po zmene strán za poisťujúcim zásahom, Moha preveril Vorela strelou spoza šestnástky. Druhého gólu sa dočkali v 68. minúte, keď Rabiu zachytil senickú rozohrávku, v pokutovom území sa s loptou pohral Moha a prihral Rataovi, ktorý ju vonkajškom poslal do siete. Seničania ani za nepriaznivého stavu príliš neotvárali hru a nenútili domácich pochybovať o výsledku. O zveľadenie náskoku sa individuálnymi prienikmi pokúšal Moha, nepochodil, ale Slovan to nemrzelo, zápas dotiahol do úspešného konca v pohodlnom tempe. Záver duelu však nedohral Moha, ktorý utrpel zranenie a musel opustiť trávnik.