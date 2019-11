Johnson to chce zvládnuť sám: Odmietol tvrdého zástancu brexitu aj Trumpovu kritiku

Britský premiér Boris Johnson odmietol v piatok ponuku euroskeptického politika Nigela Faragea na spojenectvo v decembrových predčasných voľbách. Poprel tiež tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho "rozvodová" dohoda s EÚ znemožní Londýnu uzatvoriť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi.

"Vylúčil som (volebný) pakt so všetkými, pretože si nemyslím, že by to bolo rozumné," povedal Johnson pre televíziu Sky News. "Sme hrdí na naše presvedčenie, sme hrdí na náš konzervativizmus."

Farage v piatok pri spustení predvolebnej kampane svojej Strany brexitu vyhlásil, že pred voľbami stanovenými na 12. decembra nepostaví svojich kandidátov proti konzervatívcom v každom volebnom obvode po celej krajine, ak Johnson upustí od svojej dohody s Európskou úniou a uzavrie s ním "pakt o neútočení".

Johnson však povedal, že nebude uzatvárať dohodu s lídrami ďalších strán. Podľa jeho slov by dôsledkom hlasovania za iné strany než jeho Konzervatívnu stranu bolo zvýšenie pravdepodobnosti, že sa novým premiérom stane šéf labouristov Jeremy Corbyn a v parlamente vznikne "chaotická konštelácia" strán, čo nepovedie k "ničomu než otáľaniu a odkladaniu", pokiaľ ide o brexit.

V súvislosti s tvrdeniami Trumpa obhajoval svoju revidovanú dohodu o vystúpení s EÚ s tým, že americký prezident sa "očividne mýli" a každý, kto si pozrie túto dohodu, uvidí, že je "skvelá".

"Umožňuje nám prevziať späť kontrolu nad našimi peniazmi, našimi hranicami a našimi zákonmi, no tiež nám umožňuje mať plnú, neobmedzenú kontrolu na našimi colnými sadzobníkmi v Ženeve," dodal v zmienke o sídle Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Johnson tiež zopakoval, že je mu "ľúto", že Spojené kráľovstvo nevystúpilo z EÚ vo štvrtok 31. októbra, aj keď mnohokrát vyhlásil, že sa tak stane či už s dohodou, alebo bez nej. "Je to otázkou hlbokého poľutovania. Teraz musíme pokračovať a urobiť to," doplnil.