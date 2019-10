Trumpovi sa nepáči Johnsonova brexitová dohoda: Nemôžete to urobiť

Americký prezident Donald Trump kritizoval vo štvrtok "rozvodovú" dohodu o brexite, ktorú britský premiér Boris Johnson dosiahol s Európskou úniou. Podľa šéfa Bieleho domu totiž znemožňuje uzavrieť Londýnu budúcu obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, informovala agentúra AFP.

"Táto dohoda... nemôžete to urobiť, nemôžete obchodovať. Nemôžeme uzatvoriť dohodu so Spojeným kráľovstvom," povedal Trump v rozhovore s popredným zástancom brexitu Nigelom Farageom v jeho programe v britskej rozhlasovej stanici LBC.

Trumpove vyjadrenia sa rozchádzajú s jeho predošlým vyhlásením zo septembra o tom, že s Johnsonom úzko spolupracuje, aby dosiahli "nádhernú obchodnú dohodu" oboch krajín po tom, ako Británia vystúpi z EÚ.

Johnson sa tento mesiac s Bruselom dohodol na revidovaných podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva, upravenú dohodu však dosiaľ nepresadil v parlamente. V tejto súvislosti dúfa, že predčasné parlamentné voľby v Británii, stanovené na 12. decembra, prelomia patovú situáciu, keď mu prinesú väčšinu na ratifikáciu dohody.

Americký prezident vstúpil do debaty o brexite v deň, keď britskí politici odštartovali predvolebnú kampaň. Johnson počas nej zavítal do školy a obliekol sa do bieleho plášťa počas návštevy nemocnice. V parlamente ešte v stredu povedal, že dosiahol "úžasnú dohodu" s EÚ a vo štvrtok prisľúbil, že Británia vystúpi z Únie v najnovšom stavenom termíne 31. januára budúceho roka.

Trump Farageovi povedal, že obchod medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi by mohol oproti terajším objemom "mnohonásobne" vzrásť a dosiahnuť "určite oveľa väčšie čísla", než Británia v súčasnosti zaznamenáva v Európskej únii.

Farage, blízky spojenec Trumpa, v roku 2016 kritizoval vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu za "zasahovanie" do britskej demokracie po tom, ako sa vyjadril k možným americko-britským obchodným dohodám po brexite, pripomína AFP.

Farage v súčasnosti mlčí v súvislosti s dohadmi, že by mohol vytvoriť s Johnsonom volebné spojenectvo s cieľom zabrániť rozdeleniu hlasov za brexit. Farageova Strana brexitu, ktorá získala najväčší podiel britských hlasov v májových voľbách do Európskeho parlamentu, spustí svoju oficiálnu predvolebnú kampaň v piatok.

Trump však povedal: "Bol by som rád, keby ste sa vy a Boris spojili, pretože vy máte skutočne nejaké počty (voličov), pretože ste si v posledných voľbách viedli úžasne a on vás veľmi rešpektuje." Farage uviedol, že by sa postavil "priamo za" Johnsona, avšak len vtedy, keby konzervatívny premiér "upustil od tejto hroznej dohody" s EÚ.