Rakovina prsníka ohrozuje čoraz viac žien: Zachrániť život pritom môže jedna vec

Rakovina prsníka patrí v dnešnej dobe medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien a na Slovensku predstavuje až 18 percent všetkých karcinómov v ženskej populácii. Počet prípadov rakoviny prsníka však neustále rastie a preto je veľmi dôležitá nielen kvalitná prevencia, no aj skorá diagnostika a moderná liečba. Práve tejto téme sa venuje aj pacientská aliancia Nie rakovine, ktorá vrámci pink októbra upoznorňuje na to, ako veľmi na Slovensku chýba moderná inovatívna liečba. Z niektorých skúseností, ktoré zažívajú ľudia zapojení do tohto projektu sa však budete chytať za hlavu!