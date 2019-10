Greif poďakoval deťom v hľadisku: Z trénera Kozáka sršalo sklamanie

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom domácom zápase 3. kola K-skupiny v Európskej lige UEFA 2019/2020 s Wolverhamptonom Wanderers 1:2.

Zverencom Jána Kozáka patrí v tabuľke tretie miesto so štyrmi bodmi.

Slovan sa v zápase ujal vedenia po góle Andraža Šporara z 11. minúty, po prestávke však hostia otočili výsledok. Na 1:1 vyrovnal v 58. minúte Romain Saiss a o päť minút neskôr zariadil triumf hostí z pokutového kopu Raul Jimenez.

V ďalšom zápase EL sa "belasí" predstavia 7. novembra vo Wolverhamptone.

Hlasy (zdroj: RTVS):

Ján Kozák ml. (tréner Slovana Bratislava): "Odohrali sme nešťastný zápas, nezaslúžili sme prehrať. Súper potrestal naše chybičky, sme sklamaní. Chýbalo nám trochu šťastia aj dobré riešenia situácií, dnes to nebol náš deň. Bod sme si zaslúžili. Napriek prehre sme na dobrej ceste, odohrali sme vyrovnaný zápas s mužstvom z Premier League. Ideme ďalej."

Dominik Greif (brankár Slovana): "Podali sme dobrý výkon v oboch polčasoch. Nemyslím si, že sme si zaslúžili prehrať po takomto výkone. Keď hrajú menšie kluby proti väčším váham, často sa to tak skončí. Tí dokážu využiť aj minimum z toho, čo majú. Veľmi ma to mrzí, minimálne bod sme si zaslúžili. Pri druhom góle som sa pošmykol. Mal som z atmosféry v hľadisku niekoľkokrát za zápas zimomriavky z povzbudzovania detí. Škoda, že sme im nedopriali happyend z futbalovej rozprávky, mrzí ma to aj kvôli nim."

Vernon de Marco (obranca Slovana): "Dnes sme si zaslúžili trochu viac ako prehru, minimálne remízu. Prvý polčas sme zvládli veľmi dobre, ale v druhom polčase sme mali problémy. Oni mali dobré protiútoky. Čo sa týka pokutového kopu, bol tam kontakt, ale hráč súpera tomu niečo pridal. Stále však máme šancu na postup. Musíme zostať skromní, ísť krok po kroku a ďalej bojovať."

Andraž Šporar (útočník a strelec Slovana): "Moje góly nie sú dôležité, ale výsledok je dôležitý. Chyby, ktorých sme sa dopustili, sa nesmú stať na európskej scéne. Mali sme šance aj v druhom polčase, ale nevyužili sme ich. Ak chceme zvíťaziť, nesmieme sa dopúšťať hlúpych chýb. Táto prehra s nami nič neurobí. Máme ešte tri zápasy a máme šancu postúpiť."