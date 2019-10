Slovan bol blízko ďalšej senzácie: Rozhodli dve obrovské chyby v druhom polčase

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali s hráčmi Wolverhamptonu Wanderers 1:2 vo štvrtkovom zápase 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy.

Slovenský majster bol na trávniku Tehelného poľa aktívnejší v prvom polčase a ujal sa vedenia po strele Andraža Šporara, ktorý dosiahol už štvrtý gól v aktuálnej edícii súťaže. Po zmene strán však nastal výsledkový obrat. Najskôr z diaľky vyrovnal Romain Saiss a onedlho naňho nadviazal premeneným pokutovým kopom Raúl Jiménez. Zverenci Jána Kozáka najbližšie nastúpia v EL opäť proti rovnakému súperovi. Vo štvrtok 7. novembra o 21.00 h vyzvú Wolverhampton na Molineux Stadium.

Hneď prvá vážnejšia príležitosť priniesla domácim gólovú radosť. V 11. min Ibrahim Rabiu našiel presnou prihrávkou za obranou pripraveného Andraža Šporara. Slovinský kanonier bol síce tiesnený hosťujúcim kapitánom Conorom Coadym, no pripravil si streleckú pozíciu a nenápadným pokusom spoza hráča prekonal Ruia Patrícia. "Vlci" dali o sebe vedieť o šesť minút neskôr. Z hranice pokutového územia prudko vypálil Morgan Gibbs-White, Dominik Greif však nemusel zasahovať. Prvý dôležitý zákrok si pripísal až v 21. min pri koncovke Rúbena Vinagreho zvnútra šestnástky. Druhá polovica úvodného dejstva neponúkla veľa zaujímavých momentov. Vzrušenie na tribúnach vyvolali akurát zblokovaný pokus Mohu a nepresná strela Dávida Holmana po rýchlom brejku.

Hráči Wolverhamptonu vstúpili do druhého polčasu ako vymenení. Oživenie do hry hostí priniesol striedajúci Adama Traoré, ktorého rýchlosť robila "belasým" problémy. V 48. min po jeho prieniku zblízka nebezpečne strieľal Gibbs-White. O päť minút neskôr mal Slovan na dosah druhý gól. Po prihrávke Holmana zostal v pokutovom území voľný Šporar, no jeho delovku zneškodnil Patrício. Skóre sa zmenilo až v 58. min. Marocký záložník Romain Saiss sa oprel do lopty zo strednej vzdialenosti, Greif jeho strelu zbadal na poslednú chvíľu a nedokázal včas zareagovať. V 64. min anglický tím už viedol, keď po faule Vernona De Marca v pokutovom území premenil penaltu Mexičan Raúl Jiménez. V záverečnej polhodine museli domáci pridať a zvýšili ofenzívnu aktivitu. Ich najväčšia šanca prišla ešte v 70. min, keď Šporar z tesnej blízkosti trafil len Patrícia. Viac ako 20-tisíc divákov na tribúnach síce tlačilo Slovan za vyrovnaním, ale to neprišlo ani po vylúčení Dioga Jotu v 87. min.

Európska liga 2019/2020 vo futbale - 3. kolo - K-skupina - štvrtok:

ŠK Slovan Bratislava (SR) - Wolverhampton Wanderers (Angl.) 1:2 (1:0)

Góly: 11. Šporar - 58. Saiss, 64. R. Jiménez

ŽK: 45. Holman, 63. De Marco, 68. Rabiu, 86. Medveděv - 86. Jota, 90.+ R. Jiménez, ČK: 87. Jota (Wolverhampton) po druhej ŽK, rozhodovali: Aranovskij - Šlončak, Skrypka (všetci Ukr.), 20 333 divákov

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Rabiu (81. Čavrič), de Kamps - Daniel (66. Ratao), Holman (57. Ljubičič), Moha - Šporar

Wolverhampton: R. Patrício - Kilman, Coady, Boly - Doherty, Gibbs-White (59. Jota), Saiss (76. Dendoncker), Moutinho, Vinagre - Cutrone (46. A. Traoré), R. Jiménez

Tabuľka K-skupiny:

1. Sporting Braga 3 2 1 0 5:3 7

2. Wolverhampton 3 2 0 1 3:2 6

3. Slovan Bratislava 3 1 1 1 7:6 4

4. Besiktas 3 0 0 3 3:7 0