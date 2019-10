Rodičov autistického chlapčeka (5) šokovali úrady: Mariankovi zamietli všetku pomoc

Bojujú s osudom. Manželia Renáta a Marian z Varína (okr. Žilina) majú dve deti, lenže chlapček Marianko (5) má autistickú poruchu osobnosti a žije vo vlastnom svete.

Rodičia majú okrem neho aj dcéru Samarku (3), lenže stav syna je natoľko vážny, že si vyžaduje takmer všetku pozornosť. Mama Renáta, ktorá sa o chlapčeka celý deň stará, si nemôže nájsť prácu, a preto požiadala štát o pomoc. To, čo nasledovalo, vyrazilo rodine dych.

Marianko je krásny usmievavý chlapček, ktorému osud nadelil poriadne bremeno. Rodičia sa tešili z bezproblémového tehotenstva, ktoré vyvrcholilo normálnym pôrodom, lenže chlapček sa narodil s autistickou poruchou osobnosti. Marianko žije vo vlastnom svete a je úplne uzavretý do seba. Trvalo mu rok, než sa naučil zložiť si čiapku. „Už miliónkrát sme sa pýtali, prečo sa to stalo,“ povedala mama Renáta (32), ktorá by zniesla chlapčekovi modré z neba.

Chlapec chodí do špeciálnej materskej školy pre deti s autizmom v Žiline na Vlčincoch, má problém s komunikáciou a viac ľudí v miestnosti ho občas privádza k záchvatom. Potrebuje starostlivosť celý deň, preto sa rodičia obrátili na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s prosbou o pomoc na poskytnutie preukazu zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa.„Neverím vlastným očiam. Syn má v posudku uvedené, že nemá žiaden problém v oblasti komunikácie.,“ prezradila zronená mama. „Ja to nechápem, píšu nám ľudia z celého Slovenska a tvrdia nám, že ich autistické deti majú nárok na prepravu, ZŤP preukaz, lieky, hygienické potreby alebo dokonca aj na diétne stravovanie. Už nám ľudia radili, aby sme odišli zo Žilinského kraja bývať inde,“ krúti hlavou otec Marian (40).

Rodina potrebuje každé euro na drahé terapie, ktoré chlapcovi môžu zdravotný stav zlepšiť, a mama Renáta, ktorá pre starostlivosť o syna nemôže pracovať, vyrába doma aspoň veci a ich predajom sporí na nákladnú liečbu.Odvolacie konanie momentálne prebieha na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, preto sa až do jeho skončenia nemôžeme vyjadrovať,“ uviedla Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.