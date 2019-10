Brankár Čiliak mení dres: Z Komety Brno putuje na hosťovanie

Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak zamieril z českého extraligového klubu Kometa Brno na krátkodobé hosťovanie do konkurenčného PSG Berani Zlín, kde nahradí zraneného Libora Kašíka. V novom klube bude pôsobiť do konca tohto kalendárneho roka, informoval oficiálny web Brna.

Čiliak na začiatku sezóny v Brne nechytal. Jednotkou sa stal Karel Vejmelka, ktorý si už dvakrát udržal čisté konto a kraľuje štatistikám súťaže. Skúsenejšieho slovenského kolegu, ktorý Komete v rokoch 2017 a 2018 vychytal titul, do bránky ešte nepustil.

Zlín prišiel o svoju brankársku jednotku v 5. kole, keď si Kašík po strete s Jaromírom Jágrom z Kladna poranil kolenné väzy a bude mimo hry minimálne dva mesiace. "Barani" tak hľadali náhradu a dohodli sa s Kometou na krátkodobom uvoľnení Čiliaka. Ten by sa mal objaviť na tréningu Zlína vo štvrtok a už v piatok pôjde do bránky proti Pardubiciam. V nedeľu je na programe derby medzi Zlínom a Brnom, do neho však Čiliak na vlastnú žiadosť nezasiahne.