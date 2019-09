Tóth sa v príšernom teple bál o svoje zdravie: Nechcel som skončiť v nemocnici

Slovenský chodec Matej Tóth nedokončil 50-kilometrovú trať na tohtoročných majstrovstvách sveta.

V extrémnych podmienkach v katarskej Dauhe sa pre obavy o vlastné zdravie rozhodol nepokračovať v pretekoch.

Tóth v cieľových priestoroch priznal, že na trati necítil šancu na dobrý výsledok: "Vôbec mi to nesadlo, pridali sa k tomu kŕče, problémy so žalúdkom, bol som aj na toalete. No nepomohlo to, zase sa začala ďalšia vlna a naozaj som si nevedel predstaviť, ako mám v tomto ešte ísť 22 kilometrov. Radšej som zvolil možnosť prežiť to v zdraví, ako ísť na 30. mieste a skončiť v nemocnici. Je mi to ľúto, nezvyknem baliť preteky, ešte to na mňa doľahne, ale teraz som to vnímal ako najlepšie rozhodnutie, aké som mohol spraviť. Nevidel som ani najmenšie svetielko na konci tunela, že sa dá hypoteticky prísť do cieľa. Od začiatku to bolo veľmi náročné a po pár metroch sa telo začalo prehrievať. Na chladenie sme využívali každú možnosť, ale už o sto metrov ma znova prehrievalo. Snažil som sa trafiť rytmus, ktorým by sa dalo vydržať čo najdlhšie."