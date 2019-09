Za zabitie Henryho dostal Hossu 9 rokov: Arogantné vyjadrenie po vynesení rozsudku

Odsedí si viac! Juraj Hossu (28) minulý rok v máji zmlátil v centre Bratislavy Filipínca Henryho Acordu († 36), ktorý v nemocnici zomrel na následky brutálnej bitky.

Okresný súd Hossuovi najprv vymeral trest na 6 rokov, no po odvolaní napokon rozhodol Krajský súd o vyššom treste. Sudca útočníkovi naparil 9 rokov nepodmienečne a zamietol odvolanie.

Juraj Hossu (28) napadol v máji 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca Henryho Acordu († 36). Udrel ho päsťou, a keď kľačal, presne miereným kopancom do hlavy mu spôsobil vážne zranenia, na následky ktorých po niekoľkých dňoch skonal v nemocnici. Napadnutý Henry sa vtedy zastal dvojice žien, ktoré Hossu obťažoval. Podľa obžaloby kopnutie do hlavy spôsobilo Henrymu krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť.

Pôvodný rozsudok znel 6 rokov

Juraj Hossu mal pôvodne podľa Okresného súdu Bratislava I, ktorý bol ešte v máji tohto roka, stráviť za mrežami 6 rokov. Všetky procesné strany sa však odvolali. Odpykať si ho mal v zariadení s najnižším stupňom stráženia a po prepustení sa mal Hossu podrobiť ochrannému protialkoholickému liečeniu. Podľa predsedu senátu sa súd stotožnil so znaleckým posudkom, podľa ktorého obžalovaný spáchal skutok v stave zníženej príčetnosti spôsobeného kombináciou alkoholu a liekov na liečenie úzkostnej poruchy. Súd tak obžalovanému vymeral trest pod spodnou hranicou trestnej sadzby, ktorá je v prípade zabitia 7 až 10 rokov. Krajský súd (KS) napokon zrušil pôvodný májový rozsudok. „Krajský súd uložil obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere deväť rokov, so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia,“ prezradil hovorca KS Pavol Adamčiak.

„Odvolací súd považoval v tomto prípade uloženie trestu odňatia slobody zákonom stanovenou hranicou z dôvodu zmenšenej nepríčetnosti obžalovaného za nesprávny postup okresného súdu, nakoľko sa obžalovaný do tohto stavu zmenšenej príčetnosti dostal sám a úmyselne. Rozsudok je právoplatný,“ vysvetlil Adamčiak. Sudca zároveň priznal matke nemajetkovú ujmu vo výške 50 000 eur.

Modlí sa za odpustenie

Hossu pred vynesením verdiktu oľutoval svoj čin. „Viem, že sa to nedá odpustiť, ale každý deň sa modlím, aby mi bolo odpustené. Ani neviem, čo by som v prípade Henryho maminy robil ja. To by ma asi nezaujímalo, či som mal, alebo nemal úmysel. Ak si vážený senát myslí, alebo pani prokurátorka, že mi desať-, alebo osemročný trest prospeje, tak môžem iba povedať, že neuvidím vyrastať syna, o ktorého som sa staral, a pravdepodobne nesplatím ani polovicu toho, čo mám. Opakujem, mrzí ma to,“ povedal. Keď sudca vyhlásil rozsudok, Hossu sklonil hlavu. Pri odchode povedal tichým hlasom: „Dúfam, že už ste spokojní,“ a zmizol v sprievode strážnikov za dverami súdnej siene.

