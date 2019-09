Odvolací súd rozhodol: Juraj Hossu dostal za zabitie Filipínca Henryho vyšší trest

Juraj Hossu si za zabitie Filipínca Henryho Acordu odpyká deväťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Rozhodol o tom v utorok trojčlenný senát Krajského súd (KS) v Bratislave pod vedením predsedu Petra Šamka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zamietol odvolanie obžalovaného a jeho obhajcu. KS Hossuovi zároveň nariadil ochranné opatrenie - protialkoholické liečenie ambulantnou formou.

KS tak v utorok zrušil pôvodný májový rozsudok Okresného súdu Bratislava I (OS), ktorý Hossua odsúdil pod trestnú sadzbu, na šesťročný trest odňatia slobody. KS považoval v tomto prípad uloženie trestu odňatia slobody pod zákonom stanovenú hranicu z dôvodu nepríčetnosti obžalovaného za nesprávny postup OS BA, nakoľko sa do stavu nepríčetnosti dostal sám a úmyselne. Verdikt je právoplatný.

Vyneseniu verdiktu predchádzalo vyhlásenie obžalovaného o vine. OS Bratislava I obžalovanému uložil ochranné protialkoholické liečenie. Súd znížil hranicu trestu preto, lebo vychádzal zo znaleckého posudku, podľa ktorého obžalovaný spáchal skutok v stave zníženej príčetnosti. Súd, že od začiatku Juraj Hossu oľutoval svoj čin. "Nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou," povedal na januárovom prvom pojednávaní obžalovaný. Vypovedal, že v podvečer incidentu mali firemnú akciu, na ktorej vypil niekoľko pív s kolegami a nadriadenými. Z hotela, v ktorom sa akcia konala, išiel neskôr do mesta, kde si chcel dať "ešte zopár pív". Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie.

Acordu podľa svojich slov napadol preto, lebo si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Svoj čin oľutoval, tvrdí, že na konflikt má útržkovité spomienky. Priznal tiež, že do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu. Juraj Hossu z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka približne o 4.45 h napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi.

Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel. Náhradu škody si od Juraja Hossua v prípade uznania viny požadoval zástupca príslušnej zdravotnej poisťovne aj právny zástupca pozostalých. Ten žiada náhradu pohrebných nákladov, cestovných nákladov pozostalých i ušlú mzdu a morálnu ujmu, ktorej výšku by mal posúdiť súd v civilnom konaní.