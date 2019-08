V Múzeu SNP si uctili pamiatku neznámeho vojaka: Uložili tam jeho pozostatky

V pietnej sieni Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici v stredu, v predvečer celonárodných osláv 75. výročia SNP, uložili urnu s pozostatkami neznámeho vojaka.

"Napĺňame tým podstatu pietnej siene. Doteraz tam bol oheň, urny so zeminou z vypálených obcí a významných bojísk. Sú tam kamene židovského a rómskeho holokaustu či národov a národností, ktoré sa zúčastnili SNP. Teraz sme to doplnili, aby to bolo skutočné pietne miesto," konštatoval pre TASR generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Podľa neho pri pozostatkoch neznámeho vojaka SNP sa našli aj osobné veci, napríklad pozostatky uniformy. Hoci sa dá predpokladať, z akej jednotky bol, žiada si to podrobnejší výskum.

"Som presvedčená, že Banská Bystrica je mestom, na ktorého povstaleckú históriu sú obyvatelia právom hrdí. Neznámy vojak bojoval za našu slobodu. Česť jeho pamiatke," zdôraznila ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).